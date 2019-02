Un fost gunoier devenit milionar a pierdut toți banii din cauza drogurilor. Ce job are acum

iStock

Gunoierul care a câștigat, în 2002, marele premiu la loto, în Marea Britanie, trăiește de pe o zi pe alta, după ce și-a cheltuit banii pe droguri și petreceri scandaloase.

Michael Carroll a câștigat, în 2002, marele premiu la loto în valoare de 10 milioane de lire sterline, bani pe care i-a cheltuit organizând orgii și petreceri cu droguri. Astăzi, bărbatul trăiește de pe o zi pe alta, cărând saci cu cărbuni și tăind lemne pentru doar 10 lire sterline pe oră.

„Car saci cu cărbuni de 50 de kilograme și tai lemne. Mi-am cheltuit cele 10 milioane de lire în doar 10 ani, iar acum nu am casă sau mașină, însă nu sunt supărat. La fel de ușor cum i-am câștigat, așa de repede am cheltuit banii”, a declarat Michael, pentru The Sun.

Deși muncește mult, Carroll nu se plânge, ba dimpotrivă. Bărbatul a declarat că este o adevărată binecuvântare că nu mai are grija averii uriașe. „Car și câte 150 de saci cu cărbune pe zi. Viața nu se rezumă doar la bani. Știu că poate sună nebunește, dar sunt mult mai fericit de când m-am întors la muncă. Faptul că am ajuns falit a fost cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla”.

A câștigat o sumă impresionantă la loto. Ce a făcut timp de 20 de ani

După ce și-a pierdut banii, Michael s-a mutat în Scoția pentru un nou început. Mai joacă ocazional și la loterie, mărturisind că: „dacă voi câștiga din nou, nu aș renunța la muncă doar pentru a mă ține departe de tentații. Mereu sunt întrebat cum mă simt că am pierdut atâția bani, iar eu răspund că, de fapt, nu am pierdut nimic, ci am cheltuit toți banii”.

