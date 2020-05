5 cărți pe care Bill Gates le recomandă pentru vara următoare. „Este una dintre cele mai bune cărți”

Miliardarul Bill Gates, fondatorul Microsoft, a publicat lista tradițională a celor mai bune cărți pe care le-a citit în ultimul an și pe care le recomandă pentru vara următoare.

Gates vine anul acesta și cu o noutate: a compus o listă a filmelor și serialelor sale preferate.

Cărți:

The Choice, de Dr. Edith Eva Eger. Această carte este atât un memoriu cât și un ghid de procesare a traumelor. Eger avea numai 16 ani când ea și familia ei au fost trimiși la Auschwitz. După ce a supraviețuit ororilor incredibile, s-a mutat în Statele Unite și a devenit terapeut. Experiența ei îi oferă o capacitate uimitoare de a înțelege problemele dificile și cred că multe persoane își vor găsi alinarea prin sugestiile sale.

Cloud Atlas, de David Mitchell. Acesta este genul de roman despre la care te vei gândi și despre care vei vorbi multă vreme după ce îl termini. Intriga este puțin cam greu de explicat, deoarece implică șase povești interdependente, care au loc la o distanță de câteva secole distanță. Dar dacă ai chef de o poveste elocventă despre cele mai bune și cele mai rele părți ale umanității, cred că vei fi la fel de absorbit de ea așa cum am fost și eu.

The Ride of a Lifetime, de Bob Iger. Aceasta este una dintre cele mai bune cărți de business pe care le-am citit în ultimii ani. Iger explică foarte bine ce înseamnă că adevărat să fii CEO-ul unei companii mari.

The Great Influenza, de John M. Barry. Trăim acum o perioadă fără precedent. Dar încercați să faceți o comparație cu o altă perioadă din istorie, pandemia de gripă spaniolă din 1918 este cea mai asemănătoare. Barry vă va învăța aproape tot ce trebuie să știți despre una dintre cele mai letale epidemii din istoria umană. Chiar dacă 1918 a fost o perioadă foarte diferită de ziua de azi, „The Great Influenza” ne amintește că că încă ne confruntăm cu multe din aceleași provocări.

Good Economics for Hard Times, de Abhijit V. Banerjee și Esther Duflo. Banerjee și Duflo au câștigat Premiul Nobel pentru Economie și sunt doi dintre cei mai deștepți economiști din prezent. Din fericire pentru noi, sunt foarte buni și fac economia accesibilă pentru persoanele obișnuite. Cea mai nouă carte a lor, despre inegalitate și diviziuno politice, se concentrează pe dezbaterile politice de la vârf, în țări bogate, precum Statele Unite.

Film - Pandemic: How to Prevent an Outbreak. Un documentar de pe Netflix despre eforturile a patru persoane de a opri declanșarea unor epidemii în diferite părți ale lumii.

Seriale TV - A Million Little Things, This Is Us, Ozark, I, Claudius

Film - Spy Game. Un film acțiune, cu Brad Pitt și Robert Redford, plin de surprize, pe care Bill Gates spune că l-a văzut de 12 ori.