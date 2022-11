300.000 de români interesați de topul cartierelor unde se trăiește cel mai bine în România

Aceștia au analizat cartierele în care se trăiește cel mai bine din țară, explorând platforma trai.storia.ro, care categorisește 520 de cartiere din orașele medii și mari din țară, urmând ca și altele să fie adăugate și indexate, în timp.

Primele 3 cartiere din Index T.R.A.I., în momentul publicării, sunt Aviatorilor, Primăverii și Victoriei. Acestea sunt și printre cartierele cu cele mai mari prețuri pe metru pătrat. Au multiple puncte de interes, o conexiune foarte bună cu centrul, toate acestea conducând și la un interes imobiliar mare, care se reflectă și în prețuri, media fiind de 2.500 E/mp în aceste zone.

În cadrul celui mai recent webinar realizat de Storia.ro Monica Dudău, Marketing Manager Storia.ro și OLX imobiliare, a prezentat pe larg complexitatea proiectului, precum și date despre evoluția pieței imobiliare.

INDEXUL T.R.A.I., NECESAR PENTRU CA ROMÂNII SĂ FIE MULȚUMIȚI CU ALEGEREA FĂCUTĂ, ÎN PLANUL ACHIZIȚIILOR IMOBILIARE

Referitor la nevoia din piață care a generat lansarea proiectului, Monica Dudău a punctat faptul că deși procesul de achiziție a unei locuințe, în România, este unul complex și îndelungat - variind de la 1-2 luni până la 1-2 ani - 31 % dintre proprietari ajung să regrete achiziția imobiliară, comparativ cu 20%, la nivel european. Deși este vorba, de cele mai multe ori, de cea mai importantă investiție financiară din viața lor, românii sunt pregătiți insuficient pentru luarea unei decizii de achiziție în domeniul imobiliar. Procesul este cu atât mai complicat pentru cei care sunt la prima achiziție și nu știu ce platforme imobiliare să viziteze, cum să aleagă proprietățile pe care să le vizioneze, ce întrebări să pună la vizionare și cum arată procesul de creditare. Datele din platforma Storia.ro arată că locația este cel mai important criteriu în căutarea unei locuințe. Dar românii nu au date concrete pe baza cărora să facă diferența între diversele zone în care ar putea locui, bazându-se doar pe informațiile subiective primite din partea cunoscuților care au legătură cu zonele respective. Identificând acest gol de informație în piață, legat de nivelul de trai și de calitatea vieții într-un cartier versus altul, Storia.ro a lansat T.R.A.I.

REZULTATE INDEX TRAI

Pe trai.storia.ro, în Top 3 cartiere sunt, în acest moment: Aviatorilor Primăverii și Piața Victoriei. Aceste 3 cartiere au scoruri mai joase pe partea de fluiditate a traficului, dar înregistrează scoruri destul de bune și pe calitatea aerului și în special pe punctele de interes, având un număr foarte mare de astfel de repere pe metru pătrat.

Top 3 cartiere cu cel mai jos scor sunt din orașe diferite: Cărămidari din Călărași, Centrul Bacăului și Dorobanți, din Deva. Deși lipsesc datele de calitatea aerului din aceste zone, Indexul își propune să listeze cartierele care au date relevante pentru cel puțin 3 indicatori. În cazul celor 3, chiar și acești indicatori înregistrează scoruri scăzute.

COMPETIȚIE ÎNTRE CARTIERE DIN CLUJ ȘI BUCUREȘTI, ÎN TOP 3

Clujul are în prezent uncartier în Top 10 T.R.A.I, în timp ce la lansare, au fost cartiere din Cluj chiar în Top 3, datorită unei mari densități a punctelor de interes mare și a interesului imobiliar mare. În acest moment, după update-ul curent în platformă, cartierele din București au ajuns în Top 3.

EVITAREA REGRETELOR DUPĂ ACHIZIȚIE

De asemenea, Monica Dudău recomandă solicitarea sfatului specialiștilor pentru alegerea unei locuințe. Conform studiului realizat în rândul proprietarilor care au ajuns să-și regrete decizia imobiliară, aceștia recomandă consultarea unui inginer constructor în legătură cu achiziția unei locuință, chiar înainte de a discuta cu propria familie.

Lucrurile regretate de cumpărători, după achiziție: vecinii, care pot să nu fie ideali, vicii în construcție, calitatea finisajelor, probleme legate de izolația termică și fonică și tot felul de alte aspecte care țin de locuința efectivă.

În anumite piețe, există nișa în care potențialii cumpărători pot testa locuința dorită, ocupând-o pentru o scurtă perioadă de probă.

În România, este recomandat să se facă mai multe vizite în locuința dorită, în diferite momente ale zilei, ale săptămânii, pentru a-ți da seama cum este într-adevăr, să locuiești acolo.

EVOLUȚIA PIEȚEI IMOBILIARE

Numărul de TRANZACȚII a înregistrat o ușoară scădere în primele 10 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pe partea de CERERE de pe platformă, se observă o scădere ușoară pe partea de ACHIZIȚII, undeva la 5%, și o creștere, în schimb, a interesului pentru CHIRII, întrucât nevoia locativă continuă să existe. Având în continuare nevoie de o locuință, o parte dintre ei s-au reorientat către chirii. Fiind o cerere mai mare, și prețurile de închiriere au crescut mai accelerat decât în trecut.

În ceea ce privește PREȚURILE de cerere pentru apartamentele și casele de vânzare de pe Storia.ro, se observă o stagnare a creșterii. Prețurile nu mai cresc în același ritm în care creșteau anterior și nu cresc la fel de mult cum cresc veniturile, de exemplu. Deci avem locuințe mai accesibile decât aveam în trecut, dar cu rate ale creditelor în creștere.

Pentru cei care pot să achiziționeze o locuință fără credit, este un moment foarte bun în piață. În România, peste jumătate dintre cumpărători își iau locuințe fără credit. De aceea, cererea continuă să fie destul de mare în piață.

Se observă totuși, și din feedbackul de la agențiile imobiliare, și din datele companiei de brokeraj KIWI Finance, că marjele de negociere au mai crescut față de trecut.

JUMĂTATE DIN TOȚI CUMPĂRĂTORII ROMÂNI ACHIZIȚIONEAZĂ LOCUINȚE FĂRĂ CREDIT, ÎN GENERAL

Fie că e vorba de românii care vin din afara țării și cumpără locuințe, fie de persoane care sunt la a 2-a, a 3-a achiziție de locuință și vând locuința anterioară pentru a cumpără alta, fie e vorba de oameni care au pus bani deoparte, poate intuind și că ratele sunt în creștere.

ÎN BUCUREȘTI, PREȚURILE CRESC ÎN CONTINUARE, DE LA AN LA AN, DAR CU MAI PUȚIN

În București, prețurile cresc aproximativ cu 10 % de la an la an. În prezent, se observă o scădere, creșterea fiind de 5-6 % de la an la an.Estimarea pentru viitor este că prețurile nu vor mai crește în același ritm și că s-ar putea vedea ușoare scăderi în anumite județe din România, mai mult pe segmentul de proprietăți vechi decât pe proprietățile noi. Nu se așteaptă o scădere dramatică de prețuri, cu siguranță, și asta din mai multe perspective: prețurile materialelor de construcții sunt în creștere, PUZ-urile (Plan de Urbanism Zonal) rămân blocate în București, deci vor fi mai puține locuințe la dispoziție, iar locuințele sunt mai accesibile decât erau până acum, întrucât prețurile locuințelor au crescut mai puțin decât salariile.

În același timp, și ratele sunt în creștere, deci depinde de situația individuală a fiecăruia.

Achiziția prin credit nu ar fi recomandată în cazul în care ar duce la un grad de îndatorare foarte mare. Dar dacă nu e vorba de un efort financiar foarte mare și în continuare cumpărătorul își va permite acea locuință și cu o oarecare creștere a ratelor, atunci este un moment bun pentru achiziție. Un credit, de regulă, se ia pe 30 de ani, deci este de așteptat că vor mai exista astfel de fluctuații ale ratelor și pe viitor.

STAGNEAZĂ OFERTA DE VÂNZARE, SCADE OFERTA DE CHIRII

Se observă o stagnare a numărului de oferte, pe platformă, pe partea de vânzări, și o scădere a ofertei pe chirii. Scăderea de ofertă pe chirii vine din faptul că ele se tranzacționează mai rapid: anunțurile stau mai puțin timp pe platformă. În orice moment, pe oricare dintre platformele Storia.ro sau OLX Imobiliare, sunt mai puține anunțuri de chirii, ceea ce vine din efervescența pieței.

În cazul chiriilor, sezonalitatea se observă mai puțin decât în alți ani, doar în august-septembrie se observă la fel de puternic. Sunt și oameni care s-au reorientat dinspre achiziție spre închiriere și ei pot avea nevoia locativă în orice moment al anului.

Vedem creșteri ale prețurilor pe chirii de peste 10%, de la an la an, chiria medie pentru o garsonieră fiind în prezent de 300 E în București.

Pentru chirii, interesul este foarte mare pentru apartamente, în special pentru cele de 1-2 camere. Pe partea de vânzare, cele mai interesante sunt în continuare apartamentele de 2 camere, dar și cele de 3 camere și, bineînțeles, după pandemie, se observă un interes foarte crescut pentru case, dar care nu se reflectă neapărat în ofertă în fiecare oraș din țară.

PERFECȚIONAREA INDEXULUI T.R.A.I. PE TERMEN LUNG

Platforma trai.storia.ro este în continuă dezvoltare: se adaugă noi cartiere în mod constant și se caută noi modalități de dezvoltare a indexului, identificând criterii care au un impact major în bunăstarea oamenilor și criterii pentru care există suficiente date relevante la nivel de cartier.

Urmează și adăugarea unei componente de interacțiune pe platformă, întrucât se dorește crearea unui spațiu de dialog cu potențialii cumpărători sau chiriași, care pot avea opinii foarte valoroase despre cartierele respective. Storia.ro își propune să le ofereun loc unde să-și expună opiniile.

În plus, sunt în plan și rapoartele realizate prin analiza datelor pe termen lung, pentru a identifica evoluția în timp ale nivelului de trai în cartiere, în prezent platforma afișând datele pe ultimele 2 săptămâni.

SFAT PENTRU CEI INTERESAȚI DE ACHIZIȚIE SAU ÎNCHIRIERE

“Ce aș recomandă cumpărătorilor și chiriașilor este să-și dea timp să ia decizia. De multe ori, suntem entuziasmați atunci când pornim în procesul acesta de căutare a unei locuințe și putem fi influențați un pic prea mult de emoțiile noastre, fără să mai putem fi atenți la anumite dezavantaje pe care o proprietate poate le are. Pentru vânzători, aș recomanda să îmbrățișeze schimbările legate de transparență și de aplecarea către date, care se conturează în piață în acest moment”, a declarat Monica Dudău.

Pentru cei care țin să facă alegerea optimă când decid unde vor locui, rezultatele Indexului T.R.A.I pot fi consultate în orice moment pe trai.storia.ro.

