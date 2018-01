12 cămile descalificate de la un concurs de frumusețe din Arabia Saudită

Festivalul Anual al Cămilelor, organizat în numele Regelui Abdulaziz, a avut loc în Arabia Saudită. Organizatorii concursului au descoperit că doispreceze cămile aflate în concurs au avut Botox injectat în buze, ceea ce a condus la descalificarea lor din concurs, scrie DailyMail.

12 camels have been disqualified from camel beauty contest in Saudi Arabia after receiving botox injections. https://t.co/PyIa8HlhhB pic.twitter.com/bg5ksWjKvc

Cămila care s-ar fi clasat pe primul lor ar fi primit un premiu de 57 de milioane de dolari.

Apelarea la tehnici de chirurgie estetică contravine regulilor stricte ale concursului.

„S-a descoperit că animalele au avut droguri ascunse în buze. Schimbarea formelor naturale nu sunt permise în concurs”, a declarat unul dintre organizatori.

I was at the camel festival in Saudi Arabia where 12 camels were disqualified for botox use. Hear reaction from other entrants on @pritheworld soon. pic.twitter.com/CTqXigwrlv