Cum au reușit câțiva tineri să pună pe picioare un proiect de case sustenabile. „16.000 de oameni ne-au spus că nu se poate”

Nu contează doar cum sunt construite casele, e nevoie și de o schimbare de atitudine pentru a deveni sustenabil, spune Claudiu Butacu, cofondator EfdeN și trainer în cadrul Bucharest International School of Management.

EfdeN este o echipă de tineri voluntari, viitori arhitecți, ingineri și urbaniști, reuniți sub umbrela unui ONG care are ca scop proiectarea și promovarea de case sustenabile, cu materiale reciclate sau ușor reciclabile, și cu o amprentă de carbon minimă.

“Vreo 16.000 de oameni ne-au spus, la început, că nu se poate”

Claudiu Butacu, EfdeN: “La un moment dat, prin anul 2017, aveam deja peste 16.000 de companii contactate sau persoane cu care am discutat despre proiecte. De la vreo4000 am primit răspuns, că vor să ne cunoaștem. Am avut peste 700 de întâlniri și peste 180 de parteneri, concluzionați ulterior. Dar vreo 16.000 de oameni au spus, la început, că nu se poate. Ce încercăm noi să facem n-au încercat alții, vrem noi să să reinventăm roata? Am reușit să schimbăm mentalități, am schimbat o lege și toate astea, cu tineri”.

Butacu spune că proiectarea unei case sustenabile trebuie să fie o experiență multi-disciplinară. În caz, contrar, apar problemele, iar costurile cresc.

Claudiu Butacu, EfdeN: “...Vine inginerul structurist și spune "dar eu nu semnez, decât dacă mai punem o contravântuire în geamul de la baie". Și după aia vine instalatorul, și spune "dar eu pe unde-mi trec țevile?". Și după aia vine electricianul, și spune: "dar finisajele astea eu le sparg, pentru că îmi trag cablurile". Și așa ne-am dat seama că sunt foarte multe etape pe care noi ajungem să le plătim, ineficient, în locuința în care urmează să locuim”.

“Dacă stoarcem ambalajul de plastic înainte de a-l arunca, va ocupa doar o cincime din spațiu, la groapa de gunoi”

Claudiu Butacu, EfdeN: “În principal, colectăm selectiv când aruncăm lucrurile unde trebuie. Dar foarte mulți o fac greșit, și foarte mulți simt frustrare în momentul când văd că vine mașina de gunoi și aruncă toți sacii în același loc. Și atunci, e logic (să fii frustrat), că te chinui să pui plastic la plastic.

Dacă înțelegi un pic câte tone de plastic consumăm în fiecare oră și minut, ai să înțelegi că e cool să reciclezi plasticul, pentru că asta înseamnă commitment, te implici și faci ceva către planetă. (...) De exemplu, dacă noi storcim plasticul respectiv, volumul pe care îl ocupă în groapa de gunoi ajunge să ocupe doar o cincime. Dacă doar am scos capacul și l-am storcit. Gândește-te ce volume avem la gunoaie din cauza faptului că noi aruncăm un bidon 1.5 l fără să să-l stoarcem”.

" M-au înnebunit copiii acasă: tata, de ce stai și pe televizor și pe laptop în același timp?”

Pe de altă parte, Butacu spune că noile generații sunt mult mai receptive la problemele de mediu decât părinții lor.

Claudiu Butacu, EfdeN: “Am făcut o carte de benzi desenate, am inventat un personaj, "David și Natura". Și David, când iese din baie, oprește lumina, când se spală pe dinți, oprește apa. N-am crezut că are mare impact. După trei luni, primesc telefon de la câțiva oameni foarte bine puși: "Băi, m-au înnebunit copiii acasă. Mi-au zis: tata, dar de ce stai și pe televizor și pe laptop, în același timp? Ori pe laptop, ori pe televizor, că tu consumi curent, și nu le folosești pe amândouă în același timp".

Prototipurile EfdeN de case sustenabile sunt expuse în campusul Facultății de Inginerie a Instalațiilor, din bd. Pache Protopopescu nr. 66, din Capitală.

Autor: Alex Daragiu

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 16-06-2023 18:01



Funded by the European Union Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate sunt ale autorilor și nu reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă finanțarea nu pot fi considerate responsabile pentru acestea.