Un film românesc încă nedifuzat la noi ar putea câştiga "Oscarul european"

România este reprezentată de filmul ''Nu mă atinge-mă'' la prestigioasele premii ale Academiei Europene de Film. Ceremonia de decernare, are loc sâmbătă seară, în Spania.

În februarie, pelicula în regia Adinei Pintilie a obţinut premiul " Ursul de Aur", la Festivalul de Film de la Berlin. ''Nu mă atinge-ma'' sau ''Touch me not'' este singurul film românesc prezent la premiile Academiei Europene de Film, echivalente ale Premiilor Oscar în cinematografia europeană.

Bianca Oană, producatorul filmului: „,E emoţionant că suntem nominalizaţi. Sunt peste 3.500 de membri ai Academiei Europene de Film - cineaşti, profesionişti ai cinematografiei - noi suntem nominalizaţi pentru premiul Discovery FIPRESCI pentru cel mai bun film în lungmetraj''

Ceremonia de decernare a premiilor are loc mâine seară, la Sevilia, în Spania.

''Nu mă atinge-mă'' este un experiment între ficţiune şi documentar şi abordează prejudecăţile oamenilor legate de intimitate. Pelicula s-a bucurat de cronici entuziaste, dar a stârnit şi reacţii de respingere. În februarie, pelicula în regia Adinei Pintilie a câştigat marele premiu la Festivalul de Film de la Berlin - Ursul de Aur.

''Touch me not'' e înainte de toate o invitaţie la dialog, s-a născut dintr-un proces de cercetare pe tema intimităţii, sexualităţii, corporalităţii, părţi esenţiale de care însă ne e greu să vorbim, asta încercăm să facem. Să te invite pe tine ca spectator în acest dialog, în acest proces de autocunoaştere prin care am trecut cu toţii'', spune regizoarea.

Filmul ''Nu mă atinge-mă'' va avea premiera oficială în cinematografele din România începând cu 15 martie 2019.

