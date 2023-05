Turneul Național de Educație Istorică a revenit în România. John Florescu: "Vreau să mergem în grupuri sociologice”

Este la a treia ediție, iar producătorul filmelor, John Florescu, își propune ca filmele să ajungă la toate categoriile de public.

De la copii și liceeni la vârstnici, de la veterani de război și până la comunități izolate din mediul rural.

Filmele documentare "Maria, inima României", "Războiul Regelui" și "Regele Mihai: drumul către casă" ajung din nou în fața publicului din țară.

John Florescu, producător executiv: "Vreau să mergem în grupuri sociologice, asta înseamnă bătrâni, sau veterani de război și în alte locuri unde istoria contează mult. Am văzut de 2 ani că este o reacție pozitivă când mergem în afara orașului principal. Când am fost la Sinaia a fost o bunică care a fost cu copiii de 8 ani și bună le zicea copiilor: v-am zis de regina Maria, uite e adevărat. Și au fost mulți oameni care au plâns, pentru ei a fost emoționant."

În plus, elevii vor putea viziona la clasă peliculele "Maria, inima României" și "Regele Mihai: drumul către casă", pentru că toate liceele de stat vor primi DVD-uri.

Dan Dragicescu, directorul Turneului Național de Educație Istorică: "Anul trecut am acoperit 19 județe, anul acesta avem încă 20 de județe. Deja în mai am avut proiecții în zona Doljului, am fost la Calafat. Și în mai mai avem proiecții în Oradea și București la sfârșitul lunii. Suntem bucuroși să fim invitați pentru a le proiecta și în centre culturale, chiar și în fabrici și uzine și în zone rurale."

Cele trei filme acoperă 160 de ani din istoria României.

"Maria, inima României" a primit - printre alte distincții - premiul silver la TIFF 2019 și a fost desemnat cel mai bun film de istorie de către Camera Franceză de Comerț și Industrie în România.

"Regele Mihai: drumul către casa" a câștigat premiul pentru cel mai bun film documentar la a 17-a ediție a festivalului indie al producătorilor de film independenți și a primit votul publicului la TIFF 2022.

Sursa: Pro TV Etichete: , Dată publicare: 17-05-2023 07:56