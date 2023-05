Noaptea Muzeelor 2023. Ghid complet cu muzeele participante, program și adrese

Rețeaua Națională a Muzeelor din România, membru al Network of European Museum Organisations (NEMO), organizează pe 13 mai 2023 cea de-a 19-a ediție a Nopții Muzeelor.

Noaptea Muzeelor 2023 în București

Ca și în anii precedenți, această ediție aduce o varietate de activități culturale în diferite spații muzeale, observatoare astronomice, teatre, biblioteci, școli și multe altele. Anul acesta, evenimentul este special deoarece se desfășoară în colaborare cu muzeele din Republica Moldova, extinzându-se geografic până în Chișinău și în diverse raioane ale țării vecine.

Una dintre premierele Nopții Muzeelor 2023 este prezentarea unei expoziții a War Childhood Museum, un muzeu fenomen la nivel mondial. Expoziția, care se va desfășura la Noua Galerie a Muzeului Național al Țăranului Român în perioada 12 mai - 12 iunie 2023, va aborda copilăria afectată de conflictele armate, cu accent pe războiul din Ucraina, dar includând și obiecte și povești dramatice din alte țări.

Această ediție reprezintă o oportunitate de a explora și de a promova patrimoniul cultural și artistic, aducând împreună muzeele din România și Republica Moldova pentru a oferi publicului evenimente și expoziții unice. Prin diversitatea activităților și colaborările inovatoare, evenimentul evidențiază importanța culturii și a creației artistice în societatea contemporană.

În ce orașe se ține Noaptea Muzeelor 2023

La ediția din acest an a evenimentului Noaptea Muzeelor vor participa muzee și instituții culturale din peste 100 de localități din România și Republica Moldova. Noaptea Muzeelor 2023 va aduce publicului cele mai multe evenimente din ultimii 19 ani de existenţă: 297 din România şi 14 din Republica Moldova

Noaptea Muzeelor va fi sărbătorită de 217 muzee şi 80 de entităţi culturale, în 82 de localităţi din 33 de judeţe din toată ţara.

Pe lângă Bucureşti, Noaptea Muzeelor 2023 are un record de muzee şi spaţii deschise la Târgu Mureş, unde 28 de evenimente îşi aşteaptă publicul, urmate de oraşele Iaşi, Cluj-Napoca şi Braşov.

Astfel în România vor participa orașele: Adjud, Aiud, Alba Iulia, Alexandria, Apold, Arad, Bârlad, Bacău, Baia-Mare, Bistrița-Năsăud, Bocșa, Bolintin Vale, Botoșani, Brad, Bran, Brașov, București, Buzău, Călărași, Câmpulung Moldovenesc, Câmpulung Muscel, Caransebeș, Carei, Ciucea, Cluj-Napoca, Codlea, Colți, Comana, Comarnic, Constanța, Craiova, Curtea de Argeș, Dej, Deva, Dorohoi, Drobeta Turnu-Severin, Fălticeni, Feldioara, Focșani, Galați, Giurgiu, Golești, I.L. Caragiale, Iași, Jidova, Lipova, Mărășești, Mediaș, Nămăiești, Oltenița, Oradea, Orăștie, Piatra-Neamț, Pietroșița, Pitești, Ploiești, Potlogi, Pucioasa, Râmnicu-Sărat, Reșița, Roman, Roșiorii de Vede, Ruginoasa, Rupea, Salonta, Satu-Mare, Sângeorz Băi, Sângeru, Sf. Gheorghe, Sibiu, Sighetu-Marmației, Sinaia, Șiria, Slobozia, Snagov, Ștefănești – Argeș, Ștefănești – Botoșani, Suceava, Târgoviște, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Tecuci, Tescani, Timișoara, Tulcea, Turda, Valea Mare Pravăț, Vaslui, Vulcana Pandele, Zalău.

Localități din Republica Moldova în care se ține Noaptea Muzeelor 2023

Butuceni, Călărași, Chișinău, Grătiești (Republica Moldova), Palanca, Slobozia Mare, Taraclia, Trușeni (Republica Moldova), Văleni, Vorniceni.

Noaptea Muzeelor 2023 în București

Program și adrese pentru Noaptea Muzeelor 2023 în București

Anonymo Muza. Noaptea Designerilor

17:00 - 24:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Strada Nicolae Bălcescu nr. 18, București

ARCUB. Hanul Gabroveni

Expozitia „Reflections” - Dana & Stephane Maitec; 2. Expoziția ”Mircia Dumitrescu/Retrospectivă”

18:00 – 02:00 (ultima intrare fiind la ora 01:45)

Adresa: Strada Lipscani nr. 84-90, București

Art Safari

Art Safari Night Tours/Tururile de noapte

Intrarea se face între orele 22:00-22:15, iar programul se termină la ora 01:00

Adresa: Strada General Eremia Grigorescu nr. 10, București

Biblioteca Central Universitară Carol I

Descoperă lumina cunoașterii la BCU

18:00 - 01:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Bulevardul Regina Elisabeta nr. 29, București

Camera de Comerț și Industrie București

Descoperă Palatul Camerei, emblemă a monumentelor istorice

19.00 - 01.00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Calea Victoriei nr. 63-81, București

Casa Artelor Dinu Lipatti

Noaptea Muzeelor la Casa Artelor Dinu Lipatti – Ediția a V-a

18:00 – 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Strada Polonă nr. 3, București

Casa cu bunici Niciodată Singur

16:00 - 20:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Strada General Berthelot nr. 9, București

Casa de Licitații Historic

Expoziția ”Între Evul Mediu și Modernitate”

20:00 - 01:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Strada C.A. Rosetti nr. 19, București

Casa experimentelor

Casa Experimentelor – Centrul Științific Român la Noaptea Muzeelor

19.00 – 01.00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Strada D-l Dimitrie Pompeiu nr. 10, București

Centrul Expozițional Documentar al UAUIM. Muzeul Școlii de Arhitectură

O Noapte în Multiversul Arhitecturii

16.00-24.00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Bulevardul Ion Mihalache nr. 71-73, București

Colecția de Automobile Țiriac

17.00 – 22.00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Bulevardul Expoziției nr. 2, București

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”

„GALERIA MADRIGAL 60” la Noaptea Muzeelor

10:00 – 22:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Strada Constantin Esarcu nr. 32, București

EFdeN

19:00 - 03:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Splaiul Unirii nr. 160, București

Fundația Calea Victoriei

O călătorie în Interbelic la Fundația Calea Victoriei

18:00 – 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Calea Victoriei nr. 141, București

Galeria Costumelor de teatru Doina Levintza

18:00 – 02:00 (ora anunțată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Calea Victoriei nr. 123, București

Galeria Galateca

RECONECTARE, parte din Anuala de artă și știință 2023 #Burse ediția I

19:00 – 23:45 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Calea Victoriei nr. 132, București

Institutul Național al Patrimoniului

Patrimoniul balnear şi de loisir din Banat și din zona Litoralului Mării Negre

15:00-21:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, București

Liceul de Coregrafie Floria Capsali

Călătorie în culisele DANSULUI

18:30 – 21:00 (ora anunțată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Strada Sfinții Voievozi nr. 32, București

Miez Festival

Museum of Romanian Records

Vin Noaptea la Tirbușon

19:00 – 24:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Bulevardul Ion Mihalache nr. 91-93, București

Muzeul Copiilor

DINOZAURII PRIND VIAȚĂ

20:30 – 01:00 (ultimul acces se realizează la ora 00:30)

Adresa: Șoseaua Mihai Bravu nr. 282, București

Muzeul de Artă Recentă

Noaptea Muzeelor

19:00 - 24:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Strada Izvor nr. 2-4, București

Muzeul de Artă Vasile Grigore

Variațiuni coloristice

18:00 - 23:30 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Calea Victoriei nr. 49-53, București

Muzeul Fotbalului

20:00-02:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresa: Strada Henri Barbusse nr. 5, București

Muzeul Geologic Național

Noaptea Muzeelor

19:00 – 24:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Dimitrie Onciul nr. 23, București

Muzeul Micul Paris

MICUL PARIS în lumina lumânărilor (THE LITTLE PARIS by night, LE PETIT PARIS à la chandelle)

20:00 – 03:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Arthur Verona nr. 19, București

Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I

12.00 – 24.00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Mircea Vulcănescu nr. 125-127, București

Muzeul Municipiului București, Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei

Noaptea Muzeelor la Colecția de Artă Ligia și Pompiliu Macovei (Muzeul Municipiului București)

17:00 – 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Jean Louis Calderon nr. 2, București

Muzeul Municipiului București. Casa Filipescu-Cesianu

17:00 – 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Franceză nr. 21, București

Muzeul Municipiului București. Muzeul de Artă Populară Dr. Nicolae Minovici

17:00 – 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Dr. Nicolae Minovici nr. 1, București

Muzeul Municipiului București. Muzeul George Severeanu

17:00 – 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Poenaru Bordea nr. 2, București

Muzeul Municipiului Bucuresti. Muzeul Storck

17:00 – 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Calea Victoriei nr. 151, București

Muzeul Municipiului București. Muzeul Theodor Aman

17:00 – 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada C. A. Rosetti nr. 8, București

Muzeul Municipiului București. Muzeul Victor Babeș

17:00 – 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Muzeul Victor Babeș: Strada Dem. I. Dobrescu nr. 23-25, București

Muzeul Municipiului Bucuresti. Observatorul Astronomic

20:00 – 03:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Lascar Catargiu nr. 21, București

Muzeul Municipiului București. Palatul Suțu

17:00 – 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Colței nr. 11, București

Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi

De 20 de ani descoperim povești pe hartă!

14:00 - 24:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Londra nr. 39, București

Muzeul Național al Literaturii Române

Ateliere pentru copii ; spectacol de teatru pentru copii

18:00 – 23:30

Calea Griviței nr. 64-66, București

Muzeul Național al Literaturii Române. Casa Memoriala „Anton Pann”

17:00 – 22:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Alexandru Al. Lahovari nr. 39, București

Muzeul Național al Literaturii Române. Casa Memorială „Ion Minulescu și Claudia Millian”

17:00 – 22:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Liviu Rebreanu nr. 30, București

Muzeul Național al Literaturii Române. Casa Memoriala „Liviu și Fanny Liviu Rebreanu”

17:00 – 22:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada General Traian Moșoiu nr. 19, București

Muzeul Național al Literaturii Române. Casa Memorială George și Agatha Bacovia

17.00 – 22.00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Strada Spătarului nr. 22, București

Muzeul Național al Literaturii Române. Mărțișor

Noaptea Muzeelor la Casa Memorială „Tudor Arghezi - Mărțișor”

17:00-22:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, str. Mărțișor nr. 7

Muzeul Național al Țăranului Român

18:00 - 22:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, Șoseaua Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 3

Muzeul Național Cotroceni

14:00 – 20:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, str. Geniului nr. 1

Muzeul Național de Artă al României

19:00 - 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, Calea Victoriei nr. 49-53

Muzeul Național de Artă al României. Muzeul Colecțiilor de Artă

19:00 - 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, Calea Victoriei nr. 111

Muzeul Național de Artă Contemporană

12:00-21:30 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, str. Izvor nr. 2-4

Muzeul Național de Științe Naturale Grigore Antipa

19:00 - 01:00 (ora anunțată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, Soseaua Kiseleff nr. 1

Muzeul National Tehnic Prof.ing Dimitrie Leonida

17:00 – 22:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, Calea Victoriei nr. 133

Muzeul Parfumului

14:00 - 22:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, str. Doamnei nr. 9

Muzeul Universității din București

O călătorie prin istoria învățământului de Științe de la Universitatea din București (1863-1948)

14:00-21:30 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, Bd. Regina Elisabeta nr. 4-12

Muzeul Universității Politehnica din București

17:00 - 21:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, Splaiul Independenței nr. 313

One Night Gallery

18:00 - 02:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, str. Uranus nr. 150

Opera Comică pentru Copii

20:00-24:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, str. Sfânta Vineri nr. 11

Opera Națională București

Opera Vie

00:00 - 03:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, str. Ion Câmpineanu nr. 21

Palatul Cesianu-Racoviţă. Galeria de Arta A10 By Artmark

185 de la nașterea lui Nicolae Grigorescu. Expoziție specială cu opere semnate sau inspirate de marele artist.

19:00 - 02:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, str. Edgar Quinet nr. 9

Palatul Cesianu-Racoviţă. Galeria Dependent de Artă

Peretele de un million de euro

Adresă: București, str. Edgar Quinet nr. 9

Primăria Municipiului București

Primăria Deschisă

18:00-24:00; Ora de intrare a ultimului vizitator 23:45

Adresă: București, str. Regina Elisabeta nr. 47

la Muzeul Teatrului Național „I.L.Caragiale” din București

„Regina Maria la teatru”, vizită ghidată

18:00 și 23:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, str. Nicolae Bălcescu nr. 2

Romanian Design Week 2023

20:00 – 00:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, str. George Enescu nr. 5

Teatrul Nottara

Expoziția ”Origini / Repere – o călătorie în istoria Teatrului Nottara”

ultimul ghidaj va avea loc la ora 24:00

Adresă: București, B-dul Magheru nr. 20

Teatrul Țăndărică

Expoziție Interactivă ”Perpetuum Țăndărică” și o reprezentație a spectacolului ”Cui i-e frică de Bau – Bau?”

18:00-23:00 pentru expoziție / 20:00-21:00 pentru spectacol

Adresă: București, str. Jean Louis Calderon nr. 48-50

The H Gallery

This Will Feel Like a Strange and Warm Embrace – expoziție duo Codruța Cernea & Roberta Curcă

14:00 – 22:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, str. C.A. Rosetti nr. 8

Tort de Bezea

Adresă: Tort de Bezea, Strada Roma 5, București

Noaptea Alba a Bezelelor

08:00 – 00:00 (ora anunţată pentru închidere reprezentând ora de intrare a ultimului vizitator)

Adresă: București, Strada Roma nr. 5

Evenimente deosebite de la Noaptea Muzeelor 2023 în București

Primăria Municipiului București a anunțat că 20 de instituții de cultură aflate în subordinea Primăriei Capitalei își vor deschide porțile în cadrul evenimentului ,,Noaptea Muzeelor 2023”

Pentru al treilea an consecutiv, Primăria Capitalei se alătură circuitului Noaptea Europeană a Muzeelor cu „Primăria deschisă”, un program artistic şi tururi ghidate ale sediului din Bulevardul Elisabeta.

Palatul care găzduieşte Primăria se deschide astfel publicului larg în seara zilei de 13 mai, între orele 18:00 şi 24:00 şi invită bucureştenii şi turiştii să redescopere istorii ale oraşului prin intermediul unor expoziţii de urbanism, proiecţii de filme istorice şi documentare, dar şi concerte de muzică interbelică şi instalaţii participative.

Curtea interioară a palatului Primăriei este transformată într-un muzeu în aer liber al Bucureştiului muzical interbelic prin concertul „Hai să îţi arăt Bucureştiul noaptea” susţinut de Miruna Ionescu, Valentin Albeşteanu & Taraful de Oraş şi o expoziţie de partituri originale aparţinând compozitorilor şi textierilor evocaţi în programul muzical.

Mai jos vă prezentăm unele dintre cele mai interesante evenimente din București:

Astfel, Palatul Suțu (Bulevardul Ion C. Brătianu, nr.2) aduce 3 expoziții: ,,Timpul Orașului” (expoziție permanentă), expoziția tematică de artă „Lumea satului în pictura românească” și expoziția tematică de arheologie „Civilizația sării. Tehnologii, instalații și unelte milenare conservate în lemn”.

Muzeul Theodor Aman (Str. C.A. Rosetti, nr. 8) găzduiește o expoziție permanentă și un recital de voce și chitară - ,,Voyage en musique” care va începe la ora 19:00, susținut de soprana Mihaela Andrei și Adrian Andrei la chitară.

Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu (Bd. Lascăr Catargiu, nr. 21) propune publicului o expoziție pentru a descoperi Universul și sistemul solar, împreună cu câteva observații astronomice dacă va permite vremea.

Casele Memoriale ale Muzeului Național al Literaturii Române vor fi deschise până la ora 22:00, iar micuții vizitatori au pregătite ateliere creative „A fost odată... va fi odată...”, ateliere de scriere creativă, ateliere de vioară și arhitectura și pictură la Casa Memorială „George și Agatha Bacovia” și la Casa Memorială ,,Anton Pann”.

La sediul MNLR (str. Nicolae Crețulescu 8) vor avea loc alte evenimente, precum spectacole pentru copii, lecturi de poezie&proză, ori Maraton de Poezie și Jazz. Programul complet poate fi consultat pe pagina muzeului de pe site-ul Nopții Muzeelor 2023:

Între 18:00-23:00, Casa Artelor ,,Dinu Lipatti” propune publicului un program din care nu lipsesc audițiile, expozițiile ori proiecțiile de filme despre viața lui Dinu Lipatti. Curtea și Saloanele Casei Artelor Dinu Lipatti vor putea fi vizitate și ele, precum și mini librăria Casei.

Opera Comică pentru Copii pregătește experiențe unice și memorabile pentru spectatorii săi, indiferent de vârstă! Între orele 20:00 și 24:00, toți cei care trec pragul Operei Comice pentru Copii (Calea Giulești nr. 16), pornesc la fiecare sfert de oră în tururi ghidate prin clădire. Traseul este presărat cu momente muzicale și coregrafice susținute de artiștii instituției. Participarea în tur este gratuită, iar atracțiile din Grădina OCC vor avea un program prelungit cu această ocazie, fiind disponibile publicului până la miezul nopții.

Între 20:30-01:00, Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS va deschide ușile Muzeului Copiilor (Bd. Decebal, Nr. 11) pentru turul interactiv– „Dinozaurii prin viață”, iar între 18:00-02:00, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB va găzdui expozițiile ”Retrospectivă” – Mircia Dumitrescu în Sălile Bolți, Coloane, Gabroveni și Lipscani și ”Reflections” – Dana & Ștefan Maitec – în Sala Arcelor.

La Centrul de Cultură “Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului” (Str. Valea Parcului, nr. 1, Mogoșoaia), între 19:00-24:00 publicul va putea admira expozițiile „Liana și Dan Nasta”, etaj Palat, „Bestiar: Picasso-Salvador Dali”, Colecția Adrian Șocu, Galeria Parter, Palat, Expoziția „Balaurul-altfel”, artist Maria Constantinescu, Galeria Foișor, dar și o proiecție de film „Prințul George Valentin Bibescu”, ce va avea loc în Curtea de Onoare, interval orar 22.00-22.30 și va prezenta o scurtă biografie a prințului Goerge Valentin Bibescu.

