Începe TIFF: "Am stat o săptămână în duba de jandarmi pentru a mă pregăti pentru acest rol"

Festivalului Internațional de Film Transilvania începe, în această seară, la Cluj-Napoca.

Organizatorii promit un maraton de filme bune, dar și o mie de invitați din lumea cinematografiei române și internaționale.

Printre jurații de anul acesta se numără și directorul departamentului de film al festivalului de la Cannes.

10 ecrane de mari dimensiuni își așteaptă spectatorii în locuri diferite din Cluj-Napoca. Gala de deschidere va avea loc însă în Piața Unirii. Comedia spaniolă “Dineu cu vecinii de sus”, o poveste savuroasă, va deschide seria unui adevărat maraton de filme. În pelicula, spectatorii îi vor putea recunoaște pe artiștii spanioli Javier Cámara și Belén Cuesta.

Tudor Giurgiu, președinte TIFF: "Chiar dacă actorii și regizorul nu vor putea veni, măcar juriul care va vedea filme din competiție este aici. Guillermo Arriaga mare scenarist din Mexic, Katriel Schory producător Israelian, Christian Jeune una din persoanele cu mare putere de decizie la festivalul de Cannes, actorul Scott Coffey care a lucrat cu David Lynch și Maria Popistasu care va fi în filmul lui Radu Munteanu".

Anul acesta și-a anunțat prezența și Istvan Szabo, singurul regizor maghiar câștigător al unui premiu Oscar.

Florentina Ciuverca, Director Comunicare TIFF: "Îi mai așteptăm pe regizorul Nae Caranfil, pe actrița Cezara Dafinescu care o să primească premiul de excelență, echipa filmului Intregalde, care a fost recent la Cannes. Avem foarte mulți invitați români, regizozi ai filmelor care au premieră la TIFF".

George Piștereanu, actor: "Miercuri va fi un film în care am jucat, se numește Poppy fields, în regia lui Eugen Jebereanu este un film care mie îmi este foarte drag, pentru că acolo am jucat un jandarm, un comandant de trupa, unde am stat o săptămâna în mașina de jandarmi, într-o dubă adevărată și am colindat prin cartiere Bucureștiului pentru a mă pregăti pentru acest personaj".

Mihai Călin – actor: "Arată mai bine ca anul trecut, era situația mai nasoală, acum parcă și-a mai revenit. Eu am ajuns aseară și era așa efervescență în oraș".

Spectatorii vor purta mască de protecție pe întreaga durată a filmelor. La unul dintre cele mai așteptate evenimente, cel la care va fi prezent balerinul Sergei Polunin, accesul va fi permis celor vaccinați sau celor care vor prezența un rezultat negativ al unui test PCR, nu mai vechi de 72 ore.