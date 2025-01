Concerte de excepție la Filarmonica George Enescu pe 30 și 31 ianuarie. Patru nume mari și un program excepțional

Concertele au loc pe 30 și 31 ianuarie, pe scena Ateneului Român, în stagiunea Filarmonicii George Enescu. Publicul va avea ocazia să trăiască o experiență artistică intensă, cu un program impresionant - Psalm de Anatol Vieru, Schelomo de Ernest Bloch și Simfonia nr. 3, Kaddish de Leonard Bernstein – care onorează Ziua Internațională a Victimelor Holocaustului. Biletele sunt disponibile în număr limitat pe www.oveit.com, sau direct la linkul bilete.fge.org.ro .

Dirijorul francez Alexandre Bloch s-a remarcat pe scena internațională câștigând premiul I la Concursul de Dirijat Donatella Flick în 2012. De atunci, dirjorul colaborează constant cu London Symphony Orchestra și este admirat pentru energia, entuziasmul și muzicalitatea sa. Debutul său cu Royal Concertgebouw Orchestra a fost un adevărat succes. Are concerte cu foarte multe orchestre din întreaga lume și dirijează și producții de operă, inclusiv două spectacole în stagiunea 2024-2025 cu Bayerische Staatsoper (München). Din 2016 este director muzical al Orchestre National de Lille, nominalizată la „Gramophone Award: Orchestra of the Year”, în 2020. Orchestra este adesea difuzată pe pe diverse canale, precum Alpha Classics/Outhere, Pentatone, Mezzo TV și France Musique Radio.

Invitata specială a concertelor din 30-31 ianuarie este actrița de film și de teatru de talie internațională, Ana Ularu,careva fi naratoarea în Simfonia nr. 3, Kaddish, de Leonard Bernstein. Este o premieră în cariera ei artistică, care cuprinde roluri în peste 60 de producții de cinema, televiziune sau scurtmetraje – europene și americane -, precum și de teatru. Este câștigătoare a Premiilor UNITER și a numeroase distincții pentru interpretare feminină în cadrul festivalurilor naționale și internaționale de film. Cea mai recentă producție în care joacă este Subteran, primul serial original românesc Netflix. În cinema, rolul principal din Siberia, alături de Keanu Reeves, a fost precedat de un rol-cheie în Inferno, al treilea film din franciza The DaVinci Code/Codul lui DaVinci, alături de Tom Hanks, regizat de câștigătorul Oscarului, Ron Howard. Ana a avut un guest role în Youth Without Youth/Tinerețe fără tinerețe, filmul lui Francis Ford Coppola, după nuvela omonimă a lui Mircea Eliade. În 2025 vor avea premiera drama Beyond Borders (regia: Mark Freiburger) și Per Amore di una Donna (regia: Guido Chiesa).

Solistă în Simfonia Kaddish de Bernstein va fi soprana Ana Maria Labin. Artista s-a afirmat ca soprană mozartiană, iar printre rolurile interpretate se numără Aspasia în Mitridate (Staatsoper din Berlin), Contesa în Nunta lui Figaro, Donna Anna în Don Giovanni, Fiordiligi în Così fan tutte, în Trilogia da Ponte regizată de Ivan Alexandre, sub bagheta lui Marc Minkowski la Drottningholm și Versailles. De asemenea, a interpretat rolul Donna Anna la festivalul Glyndebourne și pe cel al Contesei la Teatrul Estate din Praga și Opera North. Alte roluri mozartiene includ Konstanze în Răpirea din serai la Glyndebourne, Arminda în La Finta Giardiniera la Festivalul de la Aix-en-Provence și Doamna 1 în Flautul fermecat la Bayerische Staatsoper München, Opera din Amsterdam, Opéra de Montpellier și Théâtre du Châtelet Paris sub conducerea lui Lawrence Foster.

Valentin Răduțiu, solistul în rapsodia ebraică Schelomo de Ernest Bloch,este considerat „unul dintre marile talente ale violoncelului din timpul nostru” (Süddeutsche Zeitung, 15 octombrie 2013). Violoncelistul a câștigat competiții naționale și internaționale, fiind distins de mai multe ori la concursul „Jugend musiziert” și la Concursul Dotzauer din Dresda. A obținut premiul I la Concursul Internațional Karl Davidov din Riga, a fost onorat cu Premiul Muzical al Economiei Germane. În 2012 a câștigat premiul al doilea la Concursul Internațional George Enescu. Valentin Rădăuțiu a concertat alături de importante orchestre, precum Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Filarmonica Cehă, Deutsche Radiophilharmonie Saarbrücken, Symphonieorchester al MDR Leipzig, Camerata Salzburg. Artistul cântă la un violoncel Francesco Ruggieri (Cremona, 1686).

