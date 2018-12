Clint Eastwood, din nou pe marile ecrane la 88 de ani. „E într-o formă grozavă”

Clint Eastwood nu are în plan să se pensioneze curând. Starul de 88 de ani joacă rolul unui cărăuș de droguri într-o dramă în care îl vedem și pe Bradley Cooper.

Eastwood, actor, regizor și producător laureat cu patru premii Oscar, semnează și regia filmului.

În „The Mule", Clint Eastwood joacă rolul lui Earl Stone, horticultor și veteran al Războiului de Coreea, singur, falit și în pericol să-și piardă afacerea. Ca să facă rapid rost de bani, acceptă fără să transporte o încărcătură de cocaină în valoare de trei milioane de dolari.

„Familia e cel mai important lucru. Nu face ce am făcut eu. Am pus munca înaintea familiei. Am crezut că e mai important să fii cineva în lume, decât ratatul care eram la mine acasă."

Clint Eastwood, actor și regizor: „„Mi-a plăcut povestea, fiindcă era cumva ciudată. E despre un bărbat care s-a băgat într-un bucluc mare, dar a reușit să și iasă din el."

Eastwood a și semnat regia filmului, deși efortul asumat a fost dublu și nu mai acceptase o asemenea provocare de la „Gran Torino", lansat în 2008.

Alison Eastwood, fiica lui, joacă în film rolul fetei personajului principal. Şi e convinsă că tatăl ei nu va renunţa în curând.

Alison Eastwood, fiica lui Clint Eastwood: „Nu găsești prea multe roluri pentru un actor de 88 de ani. Dar cred că dacă va găsi scenariul potrivit, va juca din nou. E într-o formă grozavă. De regizat, știu că va mai regiza. La asta nu va renunța niciodată."

Bradley Cooper joacă rolul polițistului aflat pe urmele lui Stone, iar Andy Garcia îl aduce la viață pe liderul unui cartel mexican.

Andy Garcia, actor: „Ne cunoaștem bine dinainte să jucăm în acest film, așa că între noi exista deja o legătură. A fost grozav, sublim, a fost o distribuție excelentă."

„The Mule" a intrat în cinematografele din Statele Unite weekendul trecut. La noi va rula începând cu patru ianuarie.

