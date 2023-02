Cărţile pentru copii ale lui Roald Dahl, rescrise pentru a elimina vocabularul jignitor. Modificarea a stârnit indignare

Referinţele la greutate, sănătate mintală, violenţă sau probleme rasiale sau de gen au fost redactate şi rescrise, conform Daily Telegraph, citată de news.ro.

Astfel, termenul „gras” nu mai este folosit pentru a-l descrie pe Augustis Gloop din „Charlie şi fabrica de ciocolată”. „Oamenii din nori” din „James şi Piersica uriaşă” devin „oamenii norilor”. Toate modificările sunt „reduse şi analizate cu atenţie”, a asigurat un purtător de cuvânt al companiei Roald Dahl Story.

Roald Dahl was no angel but this is absurd censorship. Puffin Books and the Dahl estate should be ashamed. https://t.co/sdjMfBr7WW