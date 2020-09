”Cartea pe roți”, librăria mobilă pentru românii care vor să citească. ”Sunt oameni care nu au văzut cărți”

Editurile și librăriile caută soluții pentru a salva piața de carte. Unele au vândut cărți la geam, altele au creat spații de lectură în parcuri sau supermarketuri.

Una dintre cele mai mari edituri din România a lansat acum librăria pe roți, o dubă plină cu mii de cărți, care până la sfârșitul anului ar trebui să ajungă în 30 localități din toată țara.

Vânzările librăriilor din România au scăzut dramatic în ultimele luni, mai ales în localitățile care au mai puțin de 50.000 de locuitori.

Proiectul "Cartea pe Roți" va ajunge până la sfârșitul anului în Alexandria, Turnu Măgurele, Horezu, Râmnicu Sărat, Vatra Dornei și alte zeci de localități din toată țara.

Ionuț Trupină, directorul librăriilor Humanitas: ”Vom încerca să stăm să vindem în fiecare zi pentru câteva ore și vom face în fiecare localitate câte o donație bibliotecilor din oraș sau biblotecilor școlare din localitatea respectivă. Vom încerca să facem o donație de minimum 100 de cărți”.

Citește și Citește Românește. Programul prin care Ministerul Culturii vrea să promoveze autorii de la noi

Mașina a fost adusă din Germania, acolo unde încă de anul trecut există mai bine de 9.000 de astfel de librării pe roți.

La noi, din păcate, sunt numersoane localități unde nu au existat niciodată biblioteci sau librării și mulți români, în special copii, vor intra acum pentru prima dată într-o librărie.

În parcurile și supermarket-urile din București și Iași au fost amenajate inclusiv stand-uri cu cărți pentru cei care nu sunt familiarizați cu comenzile online.

Ana Niculescu, reprezentantul librăriilor Cărturești: ”Încă de la închiderea librăriilor din luna martie, am încercat să mergem acolo unde sunt cititorii noștri. Am început cu un parteneriat cu un lanț de magazine comerciale și apoi am extins în online cu câțiva parteneri și am mers în parcul de distracții Edenland și am început o colabrare cu prietenii de la Roaba de Cultură”.

Au rămas mai puțin de 250 de librării în toată țara

Potrivit Asociației Editorilor din țara noastră, în anul 2012 erau peste 500 de spații de lectură în toată țara, iar acum sunt maximum 250 de librării.

Gabriel Liiceanu, autor: ”Sunt locuri unde oamenii n-au văzut cărți, sunt locuri unde oamenii nu pot cumpăra cărți și halul în care ne aflăm la toți indicii europeni vine din incultura fundamentală a țării. Trebuie să facem ceva. Nu face nimeni. Pe stat nu ne putem baza”.

Toate festivalurile de carte s-au desfășurat anul acesta online. Și tot online au fost cumpărate mai multe cărți decât anul trecut.

Dar această creștere nu poate compensa nici pe departe pierderile suferite de librăriile care se zbat să supraviețuiască.