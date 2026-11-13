“Am avut aproape o săptămână la dispoziţie, ne-am antrenat foarte bine, cred eu că suntem în perioada în care am şi învăţat lucrurile, ne-am cunoscut mult mai bine unul pe altul. Cred şi sunt optimist că vom face un meci bun, un meci contra unui adversar care ştie fotbal, e foarte iute, e o echipă iute, atât cu mingea cât şi fără. E reactivă, cu jucători foarte buni şi sperăm să o facem mult mai bine ca ei. Neuitând şi având la bază tot ce s-a întâmplat în Polonia şi analizând şi făcând lucrurile, sper să le facem mult mai bine”, a spus Hagi, scrie News.ro.

Cum îi vede pe jucători

"Jucătorilor le-am cerut să nu luăm goluri, nu aşa de multe şi să marcăm. Sunt scenarii care pot fi, dar o echipă puternică, mental şi tehnic, trebuie să reacţioneze. Nu contează că tu iei prima oară gol, nu contează că adversarul te conduce. Important e să revii, să joci 90 de minute fotbalul tău, să te impui, să ai personalitate. Asta căutăm, la asta lucrăm. Mâine trebuie să facem mai bine ca în meciul cu Suedia, în special defensiv, să stăm mult mai bine şi atunci lucrurile o să meargă. Suporterii sunt alături de echipa naţională, au demonstrat-o şi le mulţumim", a dezvăluit, vineri, antrenorul, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

El a precizat că jucătorii tricolori sunt optimişti şi încrezători. “I-am văzut bine pe băieţi. Clar că perioada sau tot ce ne uităm în spate nu ne cade bine, dar i-am văzut bine, optimişti, încrezători şi aşa trebuie să fim pentru că suntem la echipa naţională. Trebuie să ducem această presiune care există şi ea este, există şi trebuie să trăieşti cu ea şi să faci faţă, să te duci să încerci să produci rezultat, că până la urmă totul se rezumă la succes. Ne dorim succesul, îl căutăm, îl vrem, îl analizăm şi sperăm să vină, să-l avem, pentru că numai aşa o să vină şi bucuria şi fericirea şi toate”.

Hagi a menţionat că vor fi schimbări în echipă şi că naţionala trebuie să înveţe din înfrângeri.

“Ne-am antrenat, avem două meciuri, trebuie să fim pregătiţi pentru ambele meciuri. Unii o să joace în acest meci, după aceea o să reflectăm, o să vedem starea fiecăruia, pentru că mulţi din ei au şi jucat foarte mult. Vom vedea, sunt detalii care suntem pregătiţi de ele şi sperăm să facem cele două meciuri foarte bine să fie. O să fie schimbări, pentru că jucătorii cred eu că nu-s la forma maximă, nu au ritm şi intensitate. Asta nu înseamnă că la mijloc şi în spate nu o să facem, dar cu siguranţă cei din faţă o să împartă minutele şi gândul meu ăsta e, să împartă minutele, să fie proaspeţi, să fie puternici, pentru că acolo chiar ai nevoie de prospeţime şi de viteză. Trebuie să învăţăm mult din înfrângeri ca să putem să căutăm şi să găsim victoria, să vină victoriile, pentru că ele ţi-aduc fericire, ele ţi-aduc bucurie, ele te unesc şi asta şi publicul şi toţi din România ne dorim să căutăm acest lucru. Noi, în primul rând, antrenorii, trebuie să facem treaba asta”.

Ce spune despre Ionuț Radu

Întrebat dacă a vorbit direct cu Ionuţ Radu, Gheorghe Hagi a răspuns: “Nu, n-am vorbit, dar am comunicat pe lucrul ăsta, am văzut tot ce a fost. Ştiam de problema pe care o are dinainte, de când a venit, deci nu era un lucru nou, ştiam de acest lucru, a luat hotărârea ca să fie o perioadă de refacere în perioada asta când s-a jucat meciul. E hotărârea lui şi a clubului. Noi ce putem face? Doar putem să ne adaptăm la toate lucrurile acestea”.

Selecţionerul spune că nu îl întristează astfel de decizii.

“Nu, pentru că nu o să plâng niciodată după niciun jucător. Suntem la echipa naţională. Echipa, federaţia, România e mult mai mare decât orice jucător. Aşa că nu o să fac. Eu lucrul acesta nu o să-l fac. Am jucat şi eu la Barcelona şi la Madrid, şi Madridul ştiţi ce motto are? Madridul. Niciun jucător nu e mai bun decât noi toţi. Aşa că pe ideea asta merg şi eu. Jucătorul care vine la echipa naţională trebuie să vină cu drag, cu suflet şi cu tot şi el să fie 100% şi atunci vor veni şi vom face pe această direcţie.

România trebuie să facă în următorii ani paşi spre o viziune în care să ajungă să fie competitivă la nivel european şi mondial. Cum a fost înainte. E de ajuns să ne uităm puţin în spate, să ne uităm la istorie şi să construim ce a fost înainte. Noi asta ne dorim, cel puţin asta îmi doresc, cu gândul ăsta am venit la echipa naţională”, a mai declarat Hagi.

Portarul Ionuţ Radu a afirmat în urmă cu câteva zile, într-un mesaj postat pe Instagram, că nu a refuzat echipa naţională şi că se confruntă cu o problemă la umărul drept, pentru care a fost nevoit să continue să joace apelând la soluţii temporare împotriva durerii. Înainte de asta, selecţionerul Gheorghe Hagi a comentat faptul că Radu nu poate veni la naţională, dar a jucat la echipa de club.

"Noi ştim despre problemele fiecăruia. Nu a fost decizia noastră, noi ţinem cont de decizia jucătorului. Jucătorii nu au contract cu echipa naţională. Aici vii dacă simţi, vii dacă eşti 100%, nu există 99%. Dacă tu nu eşti convins, ai crezut că e bine să stai la echipă şi să te refaci, foarte bine, asta e. Avem alţi jucători, nu am venit aici să mă plâng", a subliniat selecţionerul.

Ultimele două partide din Liga Națiunilor

Naţionala României încheie partidele din grupa de Liga Naţiunilor prin "dubla" programată în luna noiembrie:

Sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45, Arena Naţională (Bucureşti): ROMÂNIA - Polonia

Marţi, 17 noiembrie, 21:45, Stadion Bilino Polje (Zenica): Bosnia-Herţegovina - ROMÂNIA

Înainte de această dublă, România ocupă ultimul loc în grupa B4, fără puncte, înregistrând înfrângeri în primele patru meciuri.