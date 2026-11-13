El a mai afirmat că sporurile adunate fac ca anumite luni, anumiţi şoferi să aibă salarii brute de peste 25, chiar 30.000 de lei, relatează News.ro.

Insolvenţa STB va face istorie în sensul că va demonstra faptul că şi o companie de stat, care administrează un monopol, poate să genereze încredere, stabilitate şi profit dacă este administrată corect şi de o manieră responsabilă, a dat asigurări el.

”Insolvenţa STB va face istorie în sensul că va demonstra faptul că şi o companie de stat, care administrează un monopol, poate să genereze încredere, stabilitate şi profit dacă este administrată corect şi de o manieră responsabilă. Lucrurile astea se vor întâmpla. (..) Împreună vom fi martori ai acestei transformări, aş putea spune, radicale, a unei companii indiscutabil strategice pentru Bucureşti şi pentru bucureşteni şi o companie indiscutabil identitară. La momentul P0, 8 septembrie 2026, asta este poza”, a spus administratorul judiciar Remus Bogza, într-o conferinţă de presă.

El a prezentat situaţia STB: ”1,2 miliarde de lei venituri la 10 luni, 767 de milioane de lei pierdere”.

”Vedeţi şi dumneavoastră cât de mare e pierderea, de peste 65%, 67 de lei, adică suntem pe un cashflow negativ şi salariile sunt aproape buză-n-buză cu veniturile. 1,01 miliarde de lei înseamnă 81% din venituri”, a arătat Bogza.

Administratorul judiciar a mai spus că a aterizat ca musca-n-lapte pentru că erau demarate de vreo 3 săptămâni negociările pe contractul colectiv de muncă între administraţie şi sindicatul reprezentativ.

”Am văzut diverse luări de poziţie ale unor lideri de sindicat pe care o parte a presei le cultivă, doar atâta vreau să spun. Sigur, dreptul la opinie este unanim recunoscut şi garantat, doar că n-au nicio reprezentativitate acei lideri de sindicat, sigur, în spate au şi ei probabil 100-150 de salariaţi. Noi toate negocierile şi pe contractul colectiv de muncă şi pe acel process (…) le-am purtat şi într-un acord, într-un consens cu sindicatul reprezentativ care are peste 8.000 de membri, din cei aproape 10.000 de salariaţi. Deci, la momentul negocierii cu sindicatul a contractului colectiv de muncă, cam asta era poza pe contractul colectiv de muncă, 106 milioane de lei pe lună fond de salarii, asta înseamnă peste 1.2 miliarde de lei fond de salarii, 10.137 de posturi”, a spus Remus Bogza.

Administratorul judiciar a precizat că ”STB e o societate de familie”.

”N-aş vrea să spun o societate a clanurilor, că iarăşi o să fiu interpretat. 4.876 de salariaţi sunt rude, dintre care vreo 1.400 soţi şi soţie (..) Sunt câteva familii, sunt mult mai multe, peste 30 de familii, fiecare familie are peste 10 membri angajaţi ai STB, avem un fruntaş la capitolul ăsta, familia, i-am pus doar iniţiala, R, cu 20 de salariaţi”, a afirmat Bogza.

Salariu mediu brut de 10.700 de lei și 36 de sporuri la STB

Administratorul judiciar a mai afirmat că salariul mediu brut pe societate este de 10.700 de lei şi 36 de sporuri.

”Pe vechiul contract colectiv de muncă aveam între 16 şi 20 de salarii compensatorii, le-am adus între 2 şi 4 în funcţie de vechime. Deci dacă am fi avut acum în vigoare contractul colectiv de muncă, ar fi trebuit să plătim undeva între 160.000 şi 200.000 de lei salarii compensatorii. Ne trecea orice idee de a mai face restructurare de personal, pentru că evident nu făcea sens din punct de vedere financiar. De la 36 de sporuri, am ajuns la 32, aici este impactul, 25 de milioane de lei economie, la salariile compensatorii impactul în economie este de 32 de milioane de lei”, a mai afirmat Bogza.

El a anunţat că au anulat integral un spor de lucrări pregătite la intrarea în traseu.

”Conducătorii auto (..) au foarte multe sporuri, aceste sporuri înseamnă peste 60% din total venit salarial, cu alte cuvinte salariul de încadrare reprezintă mai puţin de 40% şi toate aceste sporuri adunate fac că anumite luni, anumiţi şoferi să aibă salarii brute de peste 25, chiar 30 de mii de lei. Acesta este un spor artificial, ca multe alte sporuri, care constă în inspecţia fizică a vehiculului, dacă mai are roţi, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact. Uite cum dădeam 2 milioane de lei pe lună, pe nişte obligaţii, până la urmă, cât se poate de fireşti, şi noi când ieşim dimineaţa de acasă, ne uităm dacă mai avem cauciucuri, dacă mai avem ştergătoare, dacă mai avem oglinzi”, a subliniat Remus Bogza.

Administratorul judiciar a prezentat şi situaţia zilelor de concediu medical.

”După cum vedeţi, între 25 şi 33 de zile de concediu medical pe vechiul contract colectiv de muncă, în condiţiile în care Codul Muncii prevede 20 de zile de concediu medical, sunt anumite categorii profesionale de la STB care mai primesc un bonus de 5-7 zile la cele 33 de zile, astfel încât ajungeam la 40 de zile de concediu de odihnă, zile lucrătoare care înseamnă peste 60 de zile calendaristice”, a arătat el.

Remus Bogza a afirmat că ”contractul colectiv de muncă a fost identificat ca principală cauză a insolvenţei sau stării de incapacitate de plată pentru că are o pondere foarte mare fondul de salarii, în total venituri astfel că, la 10 luni, de exemplu, anul ăsta, ponderea este de 81% din total venituri”.

”Am constatat o schemă supra-dimensionată şi supra-remunerată de personal. STB poate să funcţioneze mult mai bine, mai eficient, cu o atitudine mult mai cuvincioasă faţă de călători şi cu mai puţin personal”, a spus Remus Bogza.

El a subliniat că este mai greu de intervenit la nivelul de retribuire, pentru că nu poţi decât în sus, niciodată în jos să scazi salariile.

”Din 10.137 de posturi am închis 919 posturi vacante, le-am desfiinţat şi avem o reducere efectivă de 796 de posturi care s-au materializat în emiterea unui număr echivalent de preavize”, a precizat Remus Bogza.

”Sigur, toată lumea întreabă cine sunt victimele acestei represiuni. În primul rând, am plecat cu boierii, plecând iarăşi de la o zicală din popor: peştele de la cap se împute” şi am desfiinţat 44 de funcţii de conducere din 163, deci au mai rămas 119. Asta e doar prima etapă, primul val, o să mai urmeze o etapă de restructurare, probabil în ianuarie, februarie, când vom înjumătăţi numărul boierilor, al directorilor şi sigur că am desfiinţat tot compartimentul consilierilor generali, care sigur nu făceau mare lucru, ştiţi şi dumneavoastră ce fel de specialişti sau specialiste erau. După această reorganizare, scade organigrama cu 1.709 posturi şi o să avem 8.428”, a mai anunţat Bogza.

Ciprian Ciucu condiționează majorarea tarifelor STB de restructurarea companiei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, vineri, că va fi de acord cu o creştere a tarifului STB, doar după ce va începe o restructurare semnificativă a societăţii.

Precizările au fost făcute într-o conferinţă de presă, la sediul municipalităţii, după ce reprezentantul consorţiului de administratori judiciari, Remus Bogza, a susţinut că ar fi necesară o majorare a preţului biletului, în contextul scumpirilor din energie. El a menţionat că la Cluj-Napoca preţul unui titlu de călătorie este de 7 lei, scrie Agerpres.

Potrivit lui Bogza, tariful de cinci lei ar fi „mai mult decât rezonabil".

Primarul Capitalei a declarat vineri că ar putea fi redusă frecvenţa curselor de noapte ale STB.

El a menţionat că decizia va aparţine Consiliului General, dar a atras atenţia că un număr ridicat al curselor de noapte duce la o anvelopă salarială „foarte mare".

În luna septembrie a acestui an, Tribunalul Bucureşti a admis cererea de intrare în insolvenţă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB).

Decizia a fost luată într-un alt dosar faţă de cel din 18 august, când tribunalul a respins cererea STB de intrare în insolvenţă, pe motiv că nu au fost depuse toate documentele necesare.