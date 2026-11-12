Patronul echipei a confirmat că a discutat cu Mihai Stoica despre posibilitatea plecării acestuia.

Tensiunile dintre cei doi au crescut după ce finanțatorul FCSB i-a reproșat lui Mihai Stoica modul în care au fost gestionate ultimele campanii de transferuri. Becali l-a acuzat că nu a identificat anumite probleme din cadrul clubului și a anunțat că acesta nu se va mai ocupa de aducerea jucătorilor.

Cu toate acestea, miercuri, Gigi Becali susținea că nu intenționează să accepte o eventuală demisie a lui Mihai Stoica. Patronul afirma că relația de prietenie dintre ei, care durează de 25 de ani, este un motiv pentru care nu ar vrea să renunțe la colaborarea cu acesta.

Nu e prima dată când Mihai Stoica pleacă de la club

Mihai Stoica a mai întrerupt activitatea la club în perioada 2007-2010, când a ocupat o funcție de conducere la Unirea Urziceni. Ulterior, s-a întors la echipa patronată de Gigi Becali și a deținut mai multe poziții în cadrul acesteia.

Un alt episod care ar fi contribuit la deteriorarea relației este îndepărtarea lui Florin Cernat din funcția de director sportiv al FCSB. Acesta era un apropiat al lui Mihai Stoica.

În declarațiile sale, finanțatorul FCSB a transmis că intenționează să conducă direct activitatea clubului și că rolul lui Mihai Stoica va fi schimbat. Acesta ar urma să rămână în cadrul echipei, însă fără autoritatea pe care a avut-o până acum.

„Eu o să conduc clubul. Ați văzut că am spus că îl am pe MM, care are putere maximă. Nu mai spun așa! Acum eu comand, eu țin toate. MM va fi ca un supervizor, dar nu mai am încredere în el, mă interesez la toată lumea. El nu va mai conduce, nu mai conduce MM. Dacă el îmi spune că vrea să plece, nu-i accept demisia. E prietenul meu, un prieten pe care îl ai de 25 de ani nu-l lași în bătaia puștii. El a greșit, dar nu-l las în bătaia puștii. Rămâne prietenul meu, rămâne în club. Nu se pune problema să fie el destituit, dar nu va pleca. Nu mi-a răspuns la telefon, chiar mă miram, dar e plecat cu starețul și niște părinți în Bucovina, la un pelerinaj”, a declarat Gigi Becali la DigiSport, potrivit Sport.ro.