Moment neobișnuit la CM din Qatar. Portarul Marocului a fost înlocuit imediat după intonarea imnurilor

Yassine Bounou a fost anunţat titular în meciul dintre Maroc şi Belgia de la Cupa Mondială Qatar 2022, a intrat pe teren şi asistat la intonarea imnurilor, dar portarului marocan i s-a făcut rău şi a fost înlocuit imediat de Munir, care a şi apărut în poza oficială a echipei Marocului, potrivit News.ro.

Morocco's #1 GK - Yassine Bounou was included in the starting XI & took part in the national anthems before the game started.

But unfortunately he didn't feel well during it & Munir Mohamedi had to step in for him instead. ????

hoping it's nothing serious for Bounou. ???? pic.twitter.com/6D4G5blCAr