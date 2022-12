LIVE SCORE | Camerun - Brazilia, în Grupa G a Cupei Mondiale. A început meciul

Min. 1 - A început meciul.

Camerun: Epassy - Fai, Wooh, Ebosse Tolo - Anguissa, Kunde -Mbeumo, Choupo-Moting, Ngamaleu - Aboubakar

Selecționer: Rigobert Song

Brazilia: Ederson - Alves, Militao, Bremer, Telles - Antony, Fabinho, Fred, Rodrygo - Jesus, Martinelli

Selecționer: Adenor Leonardo Bacchi

The player that will shine in #CMR v #BRA is ___________#FIFAWorldCup | #Qatar2022