LIVE SCORE | Ghana - Uruguay, în Grupa H a Cupei Mondiale. A început meciul

Min. 1 - A început meciul.

UPDATE 16:30 - Avem echipele de start:

Ghana: Ati-Zigi - Seidu, Amartey, Salisu, Baba - Partey, Abdul Samed - Kudus, A. Ayew, J. Ayew - I. Williams

Selecționer: Otto Addo

Uruguay: Rochet - Guillermo, Gimenez, Coates, Olivera - De Arrascaeta, Betancur, Valverde - Pellistri, L. Suarez, D. Nunez

Selecționer: Diego Alonso

