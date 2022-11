Incendiu uriaș în Qatar, în apropierea stadionului pe care joacă sâmbătă seara Argentina cu Mexicul. VIDEO

Ministerul de Interne al Qatarului precizează că incendiul a izbucnit sâmbătă după-amiaza (ora locală), pe o insulă care face parte din oraşul Lusail, potrivit News.ro.

A massive fire has broken out in the #WorldCup city of Lusail in Qatar, as per users videos. Footage shows thick black smoke rising near the fan village Qetaifan Island North pic.twitter.com/YpQ6a1M6gH