Uniunea Europeană, scoasă din pașapoartele britanice. Măsură aplicată înainte de BREXIT

Din 30 martie, pașapoartele de culoare grena nu mai au pe copertă numele Uniunii Europene, în ciuda faptului că ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar a fost amânată și nu se știe când va avea loc, scrie Daily Mail.

Potrivit sursei citate, pașapoartele care conțin eticheta „Uniunea Europeană” vor putea fi în continuare folosite, însă cei care își reînnoiesc actele de călătorie nu vor putea opta pentru această variantă, ci vor primi noul tip de document.

Susan Hindle Barone, o femeie din Marea Britanie, a fost „șocată” când și-a ridicat vineri pașaportul. Astfel, ea a postat pe Twitter o imagine cu noul pașaport.

„Am fost surprinsă. Suntem încă în Uniunea Europeană. Au făcut schimbarea deși încă n-am ieșit din UE. Ce câștigăm ieșind (n.r – din UE)? Cu siguranță că avem multe de pierdut. Să fim serioși, nu e vorba de schimbarea pașaportului, ci de ceva simbolic. Ceea ce contează e că schimbările vor afecta țara, comunitatea și poziția noastră internațională”, a declarat ea pentru Press Association.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5