Preşedinta Comisiei Europene şi preşedintele Consiliului UE au semnat acordul comercial post-Brexit

Cei doi lideri, zâmbitori, au semnat documentele în faţa camerelor televiziunilor şi fotografilor.

Documentele vor fi trimise cu un avion al Royal Air Force la Londra pentru a fi parafate de prim-ministrul britanic Boris Johnson, transmite news.ro.

Signing the ???????????????? trade & cooperation agreement on behalf of the #EU with president @vonderleyen

It will now be transferred to the #UK to be signed by PM @BorisJohnson

New chapter, new relationship. pic.twitter.com/eA9kuaYz5t