Românii mai au la dispoziție 2 zile pentru a-și înmatricula mașinile cu volan pe partea dreaptă. Ce riscă în caz contrar

Două zile mai au la dispoziție românii să-și înmatriculeze autoturismele cu volan pe partea dreaptă, cumpărate din Marea Britanie.

De la 1 ianuarie 2021 vor mai avea voie să circule cu ele doar 90 de zile pe teritoriul țării. Tocmai de aceea, mii de șoferi români, unii dintre ei stabiliți în Regatul Unit, au venit special, acasă, pentru a intra în legalitate.

Florin Vijeală și-a cumpărat din Marea Britanie o mașină cu volan pe partea dreaptă, la aproape jumătate din prețul pe care l-ar fi plătit pe ea într-o altă țară europeană. Marți l-am găsit la Registrul Auto din Constanța, unde voia să o înmatriculeze.

S-a grăbit să prindă ultimele zile în care acest lucru mai este posibil în România.

Florin Vijeală: „Am reușit să o programez doar pentru a obține numere roșii."

Potrivit Registrului Auto Român, numărul cererilor de înmatriculare venite din partea proprietarilor de mașini cu volan pe partea dreapta s-a dublat față de alte luni.

Dacă în ianuarie 2019, de pildă, s-au înregistrat în jur de 1.100 de astfel de vehicule, luna aceasta numărul lor a fost aproape de 2.500.

Așa se explică și aglomerația de la Registrul Auto din Galați.

Proprietar mașină: „Doar ce am venit cu ea în țară. Am zis să o înscriu acum, cât se mai poate.”

Proprietar mașină: „De la 1 ianuarie am auzit că nu se va mai înmatricula."

Mașinile cu volan pe partea dreaptă, aduse din Marea Britanie, nu mai pot fi imatriculate de la 1 ianuarie în România, pentru că omologarea emisă de Regatul Unit nu va mai fi valabilă, ca urmare a Brexit-ului.

Românii care dețin deja o mașină cu volan pe partea dreaptă și au înmatriculat-o la timp, vor putea circula fără probleme pe șoselele din România, susțin autoritățile. În cazul în care nu reușiți să vă omologați până la finalul acestui an autoturismul cumpărat din Marea Britanie, veți mai putea circula cu acesta doar 90 de zile pe teritoriul României.

Anul trecut în România au fost omologate aproape 20.000 de mașini volan pe dreapta. Cu un an înainte au fost 30.000.

Regula care stabilește că mașinile aduse din Marea Britanie nu mai pot fi înmatriculate în România a influențat și oferta vânzătorilor de vehicule la mâna a doua.

Andreas Bracaci, reprezentant dealer auto: „Noi, în ultimul an, nu am mai avut solicitări deloc din partea clienților noștri, deși, dintr-un punct de vedere, mașinile erau un pic mai ieftine pentru piața noastră din România, dar, neavând cereri, nu am mai adus nici noi.”

Potrivit Poliției, de la începutul anului, în România au avut loc 207 accidente rutiere în care au fost implicate mașini cu volanul pe partea dreaptă. În urma acestora au murit 33 de oameni și alți peste 300 au fost răniți.