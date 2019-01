Presa britanică vorbește despre un „BREXTINCT”, după înfrângerea lui May în Parlament

The Sun

Presa britanică scrie, miercuri, despre decizia Parlamentului britanic de a respinge acordul pentru Brexit negociat de Guvernul condus de Theresa May cu Bruxelles-ul.

Ca urmare a înfrângerii suferite de May – o lovitură fiind primită chiar de la 118 parlamentari din propriul partid -, presa britanică vorbește despre un „Brextinct”, un joc de cuvinte care sugerează că „Brexitul a fost anihilat”, scrie The Guardian.

Tabloidul The Sun a deschis cu o caricatură cu Theresa May, însoțită de conceptul „BREXTINCT”: „Acordul lui May a dispărut asemenea păsării dodo”.

The Guardian a deschis cu o fotografie în care apar parlamentarii care au votat împotriva acordului pentru Brexit: „May suferă o înfrângere istorică în timp ce conservatorii se întorc împotriva ei”.



Daily Mirror titrează: „Brexitul târșâie: niciun acord, nicio speranță, niciun indiciu, nicio încredere.”

„O umilință absolută”, titrează The Telegraph, care subliniază că acordul pentru Brexit al Theresei May „s-a transformat în praf.”

„E nevoie de o abilitate specială să unești atâția oameni împotriva ta”, mai scrie publicația.

„May suferă o înfrângere istorică”, scrie The Times. „Theresa May se confruntă cu o presiune puternică să amâne Brexitul, după ce a suferit cea mai gravă înfrângere din istoria politică, în Camera Comunelor.”

Daily Express vobește deschide cu un joc de cuvinte: „DISMAY”, care sugerează disperarea lui May după ce acordul „pentru care a luptat din răsputeri a fost înfrânt.”

„Națiunea tânjește după unitate, dar tot ce vrea Jeremy Corbyn este să scape de premier. Acum e momentul ca parlamentarii să își fac datoria și să colaboreze cu Theresa May la un acord care să fie pe placul celor 17,4 milioane de cetățeni care au votat pentru Brexit. Nu ne dezamăgiți!”

Daily Mail titrează, referindu-se la Theresa May: „Luptă pentru viața ei”. „Acordul lui May a suferit o înfrângere zdrobitoare. Riscă să piardă votul de încredere. UE cere Marii Britanii să anuleze Brexitul.”

The Financial Times notează că Acordul lui May „a fost strivit de Camera Comunelor.”

„Produsul a doi ani de negocieri chinuitoare la Bruxelles, acordul a fost respins cu un număr copleșitor de Camera Comunelor.”

Publicația „the I” scrie despre o „umilință istorică”, iar The Scotsman vorbește despre „un acord zdrobit.”

