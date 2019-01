Theresa May, „trădată” de 118 parlamentari din propriul partid. Ce urmează pentru Guvern

Getty

Ce se întâmplă cu Brexit-ul? Este confuzie în privința retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană.

Marți seară, Parlamentul britanic a respins mai mult decât categoric, cu o majoritate de 230 de voturi, singurul plan care există la ora actuală, adică acordul negociat cu UE de guvernul condus de Theresa May.

După această înfrângere istorică și umilitoare, Guvernul se confruntă cu o moțiune de neîncredere în parlament, care ar putea duce la alegeri generale. Votul va avea loc miercuri seară.

Getty

Speaker: „Cine este de acord cu moțiunea de respingere a acordului să voteze „da". Din contră, cei care o resping să voteze „nu". Treceți la vot! Eliberați sala!”

„Voturi „"da" pentru aprobarea acordului, în partea dreaptă, 202. Voturi „nu", pentru respingerea acordului, în partea stângă, 434.”

Așadar, Parlamentul britanic a respins cu o mare majoritate - 230 de voturi - singurul plan de Brexit care există la ora actuală, adică acordul negociat timp de doi ani cu UE de guvernul condus de Theresa May. Printre cei care au spus „nu" se numără şi 118 parlamentari conservatori, din partidul premierului May.

Getty

Theresa May, premierul Marii Britanii: „Camera Comunelor a vorbit, iar Guvernul va asculta. Este clar că Parlamentul nu susține acest acord. Dar votul din această seară (n.r - marți, 15 ian) nu ne spune nimic despre ce susține Parlamentul, nimic despre modul în car sau dacă intenționează să onoreze decizia pe care poporul britanic a luat-o în referendumul convocat chiar de Parlament. Oamenii și mai ales cetățenii UE care s-au stabilit aici, dar și cetățenii britanici care trăiesc în UE merită clarificări și răspunsuri, cât mai curând posibil.”

Jeremy Corbyn, liderul opoziției laburiste: „Rezultatul votului din această seară (15 ian) reprezintă cea mai grea înfrângere pentru un guvern, în Camera Comunelor, din anii '20 și până acum. Este o înfrângere catastrofală pentru acest Guvern.”

Pro TV

Şeful opoziţiei laburiste a cerut o moţiune de neîncredere în guvernul conservator condus de Theresa May. Moţiunea va fi dezbătută miercuri, şi ar putea duce la alegeri generale în Marea Britanie.

Jeremy Corbyn calls for 'no confidence vote' tomorrow, following a historic defeat for PM May's divorce deal. More #BREXIT coverage: https://t.co/B4KgHMHqxH pic.twitter.com/pKMiD4NOvb — Reuters Top News (@Reuters) January 16, 2019

Theresa May, premierul Marii Britanii: „În primul rând, trebuie o confirmare, să vedem dacă acest Guvern mai are încrederea Parlamentulului. Eu cred că da, dar amploarea și importanța votului din această seară impun necesitatea unei testări a sprijinului pe care îl mai are Guvernul.”

Demonstranţii adunaţi în fata Parlamentului au izbucnit în urale la anunţul rezultatului votului. Printre manifestanţi erau atât susţinători, cât şi adversari ai Brexit-ului.

Majoritatea celor prezenţi, din ambele tabere, păreau bucuroşi că acordul negociat de guvernul May a fost respins. Uniunea Europeană a transmis că regretă rezultatul votului de marți seară de la Londra și a cerut Guvernului britanic să-și clarifice intențiile.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer