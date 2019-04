Iohannis, despre Brexit: "Nu se poate fără acord"

Iohannis a precizat că, în cazul nefericit al unei ieşiri fără acord, România va negocia interesul său.

"Începem imediat o sesiune extraordinară dedicată Brexitului. Mai exact, Marea Britanie a solicitat o prelungire pe articolul 50 şi vom lua în discuţie această chestiune. Din discuţiile care s-au purtat în ultimele zile, ultimele ore, lucrurile arată că în general lumea este dispusă să accepte o prelungire şi poziţia noastră este că nu putem să acceptăm în această etapă o ieşire pe 'no deal', adică fără acord, şi cred că până la urmă se va accepta o prelungire", a declarat Iohannis înainte de reuniunea extraordinară a Consiliului European.

In #Brussels for the #Brexit dedicated #EUCO. Intense discussions on a further extension of the #Article50 deadline ahead. Our position is that we cannot accept a no-deal Brexit at this stage. pic.twitter.com/9amOYVBqbn