Criză politică la Londra. Theresa May, îngrijorată din cauza "comploturilor" parlamentare

Duminică, presa a informat că unii deputaţi intenţionează să depună amendamente legate de funcţionarea Camerei Comunelor pentru a împiedica planurile premierului Theresa May în ce priveşte ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană.

"Poporul britanic a votat pentru a părăsi Uniunea Europeană şi este primordial ca aleşii politici să respecte acest verdict", a spus o purtătoare de cuvânt a Downing Street, potrivit Agerores, care citează AFP.

"Orice tentativă vizând să retragă puterea guvernului de a îndeplini condiţiile legale pentru o ieşire ordonată în acest moment istoric este extrem de îngrijorătoare", a adăugat ea.

"Deputaţii care doresc să respecte Brexit-ul trebuie să voteze pentru el, altfel există riscul ca parlamentul să împiedice Brexit-ul", prevăzut pentru 29 martie, a precizat purtătoarea de cuvânt a prim-ministrului britanic.

It’s time for us to come together, put the national interest first - and deliver on the referendum. pic.twitter.com/PJiVdCWYeT