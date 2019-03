Comisia Europeană: Amânarea Brexitului necesită acordul tuturor statelor membre UE

CE arată că Marea Britanie nu va primi automat o prelungire a aplicării Articolului 50, iar Uniunea Europeană va lua în considerare propriile interese când va decide asupra acestui lucru.

„Am luat notă de votul din această seară. Este nevoie de unanimitate de voturi în cele 27 de state membre. Consiliul European va analiza această cerere. Președintele Juncker este în contact permanent cu toți liderii”, a transmis un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, conform The Guardian.

.@EU_Commission reaction to tonight’s vote - keen to remind that the ball is firmly in the EU’s court: “Article 50 requires the unanimous agreement of all 27 Member States. It will be for the European Council (Article 50) to consider such a request” - all ???? on next week’s summit pic.twitter.com/UqRnegNuV1