BREXIT. Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului May a fost respinsă la limită

UPDATE Guvernul s-a confruntat miercuri seară cu o moțiune de cenzură în Parlament. A fost respinsă în Camera Comunelor cu 325 la 306 voturi.

După rezultat, Theresa May a spus că vrea să înceapă discuțiile cu liderii din opoziție, în această seară, despre un plan de Brexit alternativ.

Theresa May's government survives a no confidence vote by 325 to 306 - but has yet to get MPs to back a Brexit planhttps://t.co/sQNa5Vp7Tu pic.twitter.com/VG6bKJqDCM