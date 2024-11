Sondaj CURS-ESOMAR: Candidatul în care deși votanții au mai puțină încredere ar putea atrage voturi mai multe

Sondajul a fost eșantionat pe populația adultă rezidentă a României, pe un eșantion de 1.067 de respondenți votanți. Marja maximă de eroare este de +-3% la un nivel de încredere de 95%.

În ceea ce privește clasamentul candidaților la alegerile prezidențiale, lista este deschisă de către Marcel Ciolacu, președintele PSD și actual premier al guvernului PSD-PNL, cu 28% intenție de vot, urmat de George Simion și de Nicolae Ciucă, ambii cotați cu 17%. Urmează Elena Lasconi, cu 12%, Mircea Geoană, cu 9% și apoi Kelemen Hunor și Cristian Diaconescu ambii cu 5%.

De remarcat că în topul încrederii, condus de Marcel Ciolacu (30% încredere multă și foarte multă vs 67% încredere puțină și foarte puțină) George Simion (19% vs 79%) este mult mai jos decât la intenția de vot, respectiv este sub Mircea Geoană (23% vs 73%), sub Nicolae Ciucă (23% vs 75%) și sub Rareș Bogdan (20% vs 69%).

Portretele celor 14 candidați pot fi citite aici.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: