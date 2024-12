Președintele Klaus Iohannis: ”Am avut o discuție aprofundată cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen”

Șeful statului spune că - în urma acestei discuții - au convenit împreună să ”consolideze securitatea rețelelor sociale”.

”Ca urmare a ultimelor evoluții din România, am avut o discuție aprofundată cu președintele Comisiei Europene, Ursula @vonderleyen. Am convenit că trebuie să consolidăm securitatea rețelelor sociale, în urma alegerilor din țara noastră”. - a transmis președintele Klaus Iohannis pe rețeaua socială X.

Following the latest developments in Romania, I had an in-depth ???? discussion with the President of the European Commission, Ursula @vonderleyen . We agreed that we need to strengthen the security of social media, following the elections in our country.

La scurt timp după acest mesaj a reacționat - tot online - și președinta Comisiei Europene.

”Comisia va continua să lucreze pentru ca platformele să îşi respecte obligaţiile în temeiul Legii privind serviciile digitale în ceea ce priveşte alegerile din Europa. Poporul român este cel care trebuie să decidă ce este mai bine pentru ţara lui, fără interferenţe străine”, a scris pe X Ursula von der Leyen referitor la convorbirea cu preşedintele Iohannis.

Good phone call with @KlausIohannis

The Commission will keep working so that platforms respect their obligations under the Digital Services Act regarding elections in Europe.

It’s for the Romanian people to decide what’s best for their country, free from foreign interference.