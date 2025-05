Nicușor Dan, despre cum îl poate învinge pe George Simion: „Asta îmi dă şanse foarte mari să câştig”

„Trebuie să vedem cu toţii analizele sociologice: câţi oameni spun că vor veni la vot; câţi dintre cei care au votat alţi candidaţi, în ce mod s-au reorientat... Dar, în principiu, da. În principiu, o prezenţă de 11 milioane îmi dă şanse foarte mari să câştig", a arătat edilul general, într-o declaraţie acordată presei, conform agerpres.

În ce priveşte participarea la o dezbatere electorală cu contracandidatul său, George Simion, primarul Capitalei a precizat că astfel de evenimente trebuie organizate de posturile tv sau alte instituţii credibile.

„Pentru moment, există câteva, pentru săptămâna viitoare. Acestea sunt lucrurile serioase la care am spus că voi participa", a replicat el.

Nicuşor Dan a respins ideea că ar "fugi" de o dezbatere

"Cred că românii judecă cu capul lor şi văd ce e serios şi ce e fonfleu în campania asta. O să avem nişte dezbateri la care sper să vină, organizate serios de posturi de televiziune", a spus el.

Nicuşor Dan a menţionat că una dintre temele care ar trebui dezbătute în cele două săptămâni de campanie este "cultura dialogului" în societatea românească.

El a subliniat că politicienii trebuie să transmită mesaje care unesc societatea, nu care "incită" la violenţă.

„Eu sunt în spaţiul public de 20 de ani şi niciodată nu am promovat ura. Bineînţeles că am criticat multă lume, în termeni decenţi, cu argumente. Dar niciodată nu am promovat ura. Şi cred că una din temele acestei dezbateri prezidenţiale este o cultură a dialogului faţă de o cultură a urii", a afirmat Nicuşor Dan.

În ce priveşte contestaţia depusă la CCR pentru anularea alegerilor, edilul general s-a arătat neîncrezător că demersul ar avea şanse de reuşită.

„Nu cred... sunt lucruri neserioase. Am avut un proces electoral, cu nuanţele pe care le-am spus, cu atacuri cibernetice şi cu lucrurile pe care le-am spus şi, evident, nu mă dezic. Totuşi campania s-a terminat. Rezultatele sunt cele pe care le cunoaştem. Nu văd vreun motiv", a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele Partidului Noua Românie, Sebastian Popescu, care a candidat pentru Cotroceni, a declarat marţi că a cerut Curţii Constituţionale anularea scrutinului din 4 mai, motivul central invocat fiind acela că "nu toţi competitorii electorali, cei 11, au avut şanse egale în aceste alegeri''

