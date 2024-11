Mircea Geoană a avut două diagnostice greșite în România, dar un spital de stat din Bruxelles l-a salvat. Ce boală i-au găsit

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidenţiale, critică faptul că managerii de spitale din România sunt numiţi politic, nu pe bază de competenţă. ”Nu cunosc vreo ţară din lume asta în care un director de spital public este numit pe criteriul de algoritm politic”, a spus Mircea Geoană.

Mircea Geoană a fost întrebat în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, cum ar fi depăşit problemele de sănătate dacă era obligat să se trateze doar în spitalele din România.

”Nici în sănătate sau în educaţie, nu vreau să dau cu smoală groasă pe un întreg sistem, pentru că sunt oameni care-şi fac datoria. Sunt profesionişti foarte buni, sunt cadre medicale medii, sunt brancardieri, sunt infirmiere care fac o treabă foarte, foarte bună.

Am avut o experienţă neplăcută: am avut, în România, două diagnostice greşite şi m-au băgat într-o stare de panică. Am avut norocul că, la Bruxelles, la un spital public, unde eram arondat, lucrurile s-au dovedit a fi controlabile.

Care este cauza acestei situaţii? Nu cred că sunt oamenii din sistem atât de mult, cât modul în care este organizat sistemul. Nu cunosc vreo ţară din lumea asta - nu cunosc cum e în dictatură, dar zic de ţările democratice - nu cunosc vreun sistem în care un director de spital public, un manager de spital, este numit pe criteriul de algoritm politic. Este totalmente nesănătos.

Cum e posibil ca în locul criteriul de competenţă să apară criteriul carnetului de partid sau de pilă pe care o ai? De ce sistemul public de sănătate nu este digitaliza nici astăzi? Sistem privat este digital din cap până în picioare. De ce?

Pentru că proprietarii vor să ştie cât costă o operaţie, cât costă o aspirină, cât a fost ocupat tomograful, cât a fost ocupat patul de operaţie. Sectorul public refuză şi aici. Politizarea, distorsionarea sistemului public pe motive politice este principala cauză”, a spus Mircea Geoană.

Geoană spune că s-a vindecat de cancer: ”Fac o cruce mare”

În luna septembrie, Mircea Geoană a dezvăluit că s-a vindecat de cancer. Fostul adjunct al NATO a descris acea perioadă drept ”un moment de încercare, nu atât de dramatic, dar suficient de mult ca să mă trezească puţin la ceea ce înseamnă rostul vieţii”.

”Fac o cruce mare, Dumnezeu m-a ocrotit, am avut parte şi de medici buni, am avut parte şi de o familie care a fost alături de mine. Deci a fost un moment de încercare nu atât de dramatic, dar suficient de mult ca să mă trezească puţin la ceea ce înseamnă rostul vieţii, pentru ce suntem pe acest pământ, să-ţi pui acele întrebări la care cred că dacă găseşti un răspuns eşti un om mai bun, eşti un om mai smerit, eşti un om mai vrednic.

Şi cred că astăzi sunt un om mult mai puternic, iar sănătatea este perfectă, la noi, analizele la NATO se fac practic o dată la trei luni de zile”, a explicat Mircea Geoană.

