Lasconi: Nu voi accepta să curgă o picătură de sânge românesc pe teritoriul Ucrainei. Georgescu vrea ca Rusia să ia România

"Am auzit tot felul de informaţii false, e o campanie negativă agresivă făcută la adresa mea, inclusiv referitoare la faptul că aş vrea să trimit tinerii pe front în Ucraina. Este o tâmpenie. Pentru că suntem în NATO. Niciun soldat din structura NATO nu luptă pe frontul din Ucraina. Niciunul. (...) Eu nu voi accepta să curgă o picătură de sânge românesc pe teritoriul Ucrainei, sub nicio formă.

Tocmai de aceea trebuie să rămânem în NATO şi să ne întărim, să luăm exemplul Poloniei. Polonia, de ani de zile, cheltuie o sumă importantă din PIB pentru înarmare, pentru dotare. Cred că e momentul să facem şi noi acest lucru. Nu ştiu dacă putem să facem la nivelul Poloniei.

Dar ce ne împiedică să îi plătim mai bine pe militari, pe poliţişti, pe jandarmi? Să avem servicii şi mai bune, să avem dotări, să avem tehnologie de ultimă generaţie? Eu cred putem să facem asta", a declarat Lasconi, pentru Digi24.

Ea a pledat pentru apartenenţa României la NATO şi UE, menţionând că românii vor "deveni carne de tun" dacă ţara noastră va alege neutralitatea.

Sprijinul Kremlinului pentru Georgescu: ”Aceasta a fost metoda de lucru a Rusiei înainte de a intra cu trupe pe teritoriul Ucrainei”

"În NATO, suntem în siguranţă. Pe teren neutru, cu neutralitate, nu. Nu vom fi în siguranţă, categoric, iar românii vor deveni carne de tun. Asta se va întâmpla. (...) În momentul în care voi ajunge preşedintele tuturor românilor, trebuie să investim mai mult în tot ce înseamnă armată, poliţie, jandarmerie, servicii. Trebuie să întărim aceste instituţii ale statului, pentru că vedem că nu ne jucăm cu acest război hibrid, pe care îl duce Rusia, prin reţelele de socializare. Şi trebuie să luăm foarte în serios asta", a spus Lasconi.

În ce priveşte informaţiile prezentate de către SRI, SIE şi MAI în cadrul şedinţei CSAT din data de 28 noiembrie, referitoare la campania candidatului independent Călin Georgescu, Lasconi a spus că a văzut o similitudine cu "metoda de lucru a Rusiei", înainte de a intra pe teritoriul Ucrainei.

"Ca să înţeleagă toată lumea, aceasta a fost metoda de lucru a Rusiei, înainte de a intra cu trupe pe teritoriul Ucrainei. Şi aici cred că ar trebui să ne punem un mare semn de întrebare. Exact asta a fost metoda de lucru a Rusiei. Bine că s-a desecretizat. Putea să se întâmple mai devreme un pic. Poate chiar mai devreme de turul întâi, că nu cred că au aflat doar acum.

Ştiu că erau foarte mulţi moderatori, cei mai mulţi din Europa, care acţionau pe zona România, în campania electorală şi, practic, toată avalanşa asta de mesaje pe TikTok ale domnului Georgescu s-a intensificat masiv înainte cu două săptămâni. A

m înţeles că a şi costat un milion de euro, adică nu zero lei, cât spunea până acum. De asemenea, acum au început să îşi schimbe tactica şi să apară diferite persoane care fac live-uri pe TikTok pentru că e şi acolo un algoritm special. Şi pentru fiecare like primesc bani, câte 5 lei pe like, ceva de genul acesta, doar pentru că îi fac campanie", a spus lidera USR.

Elena Lasconi: Campania lui Georgescu, ”făcută cu un singur scop: Rusia să ia România”

Elena Lasconi a menţionat că în urmă cu trei ani s-a întâlnit cu Călin Georgescu, care a venit la Câmpulung, pentru a-i spune că vrea să aducă investitori în localitate şi artişti "de talie internaţională", care să participe la diverse evenimente.

"Mi-era greu să îl urmăresc, pentru că aveam în faţa ochilor mei filmuleţul acela de pe Youtube cu domnul în slip, când ne spunea că Covid-ul se vindecă dacă intri în apă rece. Dar l-am urmărit. Şi nu a făcut absolut nimic pentru Câmpulung. Exact acelaşi ton, pe care îl vedem aici.

Ştiu că şi-a cumpărat un teren lângă Câmpulung, în comuna Mioarele, pe care l-a vândut pe urmă, nu ştiu cum l-a vândut cu 100.000 de euro, parcă aşa am înţeles... terenurile sunt la un preţ foarte mic în acea zonă. Şi apoi ştiu că a stat într-o casă a profesorului Băjenaru - Dumnezeu să îl odihnească - ceva vreme.

Oricum, mi s-a părut dubios. El este veşnica propunere de premier, a fost în tot acest timp. Îmi pare rău că instituţiile statului nu l-au luat în serios şi de asta a trecut sub radar. Toată lumea îl urmărea mai degrabă pe domnul Simion sau pe domnul Geoană, dar nimeni nu a luat în seamă această reacţie şi această campanie absolut incredibilă. E o campanie făcută cu un singur scop: Rusia să ia România. Rusia nu se opreşte. De asta e foarte important ca Ucraina să câştige războiul, pentru că Rusia nu se va opri, are comportament de imperiu", a mai spus candidatul USR.

