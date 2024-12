Haos în diaspora. Românii au continuat să voteze la câteva ore după decizia CCR. „Este bătaie de joc”

Urnele și cabinele de vot au rămas deschise până în jurul orei 18 seara, ora României. 30.000 de români votaseră deja până la ora 15:00.

La ora 18 în toate secțiile de votare din lume a fost anunțat oficial că votul se oprește. Decizia Curții Constituționale de a anula alegerile a creat haos în secțiile de votare din Diaspora. Încă trei ore s-a votat degeaba, și românii din Italia au fost luați prin surprindere, ori chiar deranjați de decizie.

Tudor Crișan, român: „Nu revoltați, suntem foarte revoltați! Este bătaie de joc! Au validat alegerile ca apoi să le invalideze? Fac 100 de kilometri să merg să-mi exercit un drept și o datorie. Am ajuns la secția de votare, toată lumea era nedumerită, toți ascultau noutățile și surpriza făcută de Moș Nicolae de către cei nouă judecători ai CCR-ului”.

Timeea Fânțescu, româncă: „Am plecat de acasă să votez, am auzit că se poate anula primul tur. Sincer nu înteleg, mi se pare că aceste alegeri au fost foarte haotice, însă mă pot aștepta la orice acum”.

Românce: „Eu zic că e bine, pentru că avem o altă oportunitate. Noi suntem pro UE și sperăm dacă se anulează să fie de bine, să ieșim învingători”.

Primii români au votat în Noua Zeelandă, Australia, Japonia și Coreea de Sud. Alex a votat la Tokyo și nu a fost deranjat de decizia Curții.

Alex Gheorghiu, român: „Pentru mine asta fie ultima problemă. Nu sunt supărat că am fost patru ore dus întors per tur, dar cred că va crea tensiune decizia în sine. Eu nu mă gândesc că votul meu nu mai contează, o să merg. N-am lipsit la niciun tur electoral, am fost la toate”.

Și în Republica Moldova a continuat votul până seara.

Până când decizia anulării alegerilor a ajuns în secțiile din Diaspora, votaseră deja 50.000 de români, aproape de două ori mai mult decât la primul tur.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: