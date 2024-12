Elena Lasconi: Vom face o majoritate democratică pro-europeană şi un guvern democratic pro-european

Ea a afirmat că va exista o majoritate pro-europeană şi un guvern are să susţină calea europeană şi pro-NATO a României.

„Foarte pe scurt, vom face o majoritate democratică pro-europeană şi, de asemenea, un guvern democratic pro-european. Nu discutăm funcţii, nu discutăm absolut nimic. Suntem într-o situaţie crucială pentru România şi acum fiecare trebuie să punem umărul pentru câştigarea acestor alegeri”, a spus Elena Lasconi.

Preşedintele USR a spus că acesta nu este un moment în care orgoliile să primeze.

„E un moment în care nu mai e loc de orgolii. E un moment în care e în joc soarta ţării noastre. Aici nu mai contează, gata cu trecutul! Acum suntem la aceeaşi masă, hai să punem umărul şi hai să construim pentru România. Pentru că altfel ne vom duce în întuneric, în trecut. Nu e loc de orgolii aici”, a adăugat ea.

Elena Lasconi a vorbit şi despre susţinerea pe care liderul PSD Marcel Ciolacu a anunţat, miercuri, că i-o acordă în al doilea tur al alegerilor pentru funcţia supremă în stat.

„O simplă declaraţie nu este suficientă, pentru că alegerile se câştigă dacă mergi pe teren. Şi i-aş ruga pe primarii PSD, PNL, UDMR, indiferent ce culoare au în momentul de faţă, să se gândească că pot pierde toate proiectele pe fonduri europene. ....Este extrem de important să ne dăm seama de gravitatea momentului, iar primarii să vorbească în comunitate cu oamenii, iar cei care ne urmăresc acum să vorbească cu vecinii lor”, a argumentat Elena Lasconi.

Despre acuzaţiile că are o ”agendă pro-LGBT”: „Uitaţi-vă! Sunt căsătorită cu un bărbat”

Elena Lasconi, candidatul USR la alegerile prezidențiale, a răspuns miercuri seară la mai multe acuzații privind susținerea ei pentru comunitatea LGBTQ+.

„E minciună şi e manipularea rusească. Spuneţi-mi şi mie, există undeva în lume aşa ceva? Un exemplu, nu ştiu, oriunde în lume. Nu există nicăieri în lume! Nu se poate aşa ceva! Şi cum să obligi? Am auzit o altă ţăcăneală că aş vrea să introduc o materie, să-i învăţ pe copii să fie gay. Dar cum este posibil aşa ceva? Uitaţi-vă la mine! Eu sunt căsătorită cu un bărbat. Am avut atâtea probleme după... vă aduceţi aminte, anul trecut, când am spus de referendumul pentru familie, ce probleme am avut şi cât de mult am suferit. Am avut foarte mult de pierdut, pentru că am spus că sunt creştin ortodoxă, că aveam - acum n-am mai scos, dar e tot la mine - crucea, deranja pe toată lumea. Acum, dintr-o dată, sunt ceva în ce eu nu mă regăsesc absolut deloc. Deci e o minciună, cum să zic, dintr-un capăt în altul, în care s-au pompat foarte mulţi bani ca să ajungă acolo, să ajungă acolo la ţară, în satele româneşti, în comunele noastre”, a afirmat Elena Lasconi.

Ea a acuzat că a fost ţinta unui ”linşaj” pe TikTok.

„Apropo de ce spuneaţi că eu îi oblig pe cine? Pe copii sau pe toată lumea? Să poartă fuste? Care e legătura? Deci chiar îmi scapă. Nu ştiam asta. Ştiam că s-a făcut o campanie foarte agresivă. Mi-a zis un lider de partid pro-democratic că în două săptămâni pur şi simplu m-au linşat pe TikTok. Din nou, instituţiile nu au făcut absolut nimic. E o minciună. Şi cei care mă cunosc de o viaţă ştiu foarte bine cine sunt eu”, a adăugat Elena Lasconi.

„Nici în 2020 nu eram pregătită să fiu primar, pentru că nu am făcut facultatea de primari”

Ea a spus că nici în anul 2020 nu a fost pregătită să devină primar, dar știe că e o persoană care îți iubește țara și este muncitoare.

„Nici în 2020 nu eram pregătită să fiu primar, pentru că nu am făcut facultatea de primari, iar noţiunile de administraţie publică le ştiam doar în calitatea mea de jurnalist, dar când am intrat în Primărie toate lucrurile erau total diferite. E important să ai măcar un pic de experienţă în administraţie şi ar trebui să aibă toţi cei care sunt numiţi şi miniştri, cei care conduc o instituţie de stat în România. Eu ştiu că sunt o persoană foarte muncitoare şi îmi iubesc ţara enorm.”, a afirmat Elena Lasconi, miercuri seară, la un post TV, când a fost întrebată ce le spune celor care consideră că nu ar trebui să fie preşedinte al României pentru că este femeie şi nu este pregătită pentru această funcţie.

Ea a reiterat că se va înconjura de oameni competenţi, aşa cum a făcut în toată cariera sa.

„Nu mă împăunez. Credeţi-mă, nu mă împăunez. Sunt multe de învăţat, nu sunt perfectă. Dar toată viaţa mea m-am înconjurat de oameni mai buni şi mai deştepţi, oameni buni pe fiecare felie. În felul ăsta putem să facem lucrurile. În felul ăsta putem să întărim instituţiile, să le dăm încredere românilor că România este ţara cea mai sigură”, a susţinut Elena Lasconi.

