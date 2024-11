Elena Lasconi: ”Nicolae Ciucă i-a dat vila din Aviatorilor 86 lui Iohannis și a avut grijă luni în șir să ascundă asta”

Atât Lasconi, cât și Ciucă, sunt candidați la funcția de președinte al României.

Astfel, într-un document semnat în timpul mandatului de premier al lui Nicolae Ciucă se precizează că imobilul situat în bulevardul Aviatorilor nr. 86 ar urma să ajungă reședința lui Klaus Iohannis, după ce va pleca de la Palatul Cotroceni.

Totul a început după ce președintele PSD, Marcel Ciolacu - și el, candidat la alegerile prezidențiale - a anunțat că cere desecretizarea acestor cheltuieli.

”Nicolae Ciucă vorbește despre onoare, dar nu are așa ceva! Între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu există nicio diferență. Sunt la fel de mincinoși. Nicolae Ciucă i-a dat vila din Aviatorilor 86 lui Iohannis și a avut grijă luni în șir să ascundă asta. A semnat cu mâna lui, ca premier, Hotărârea de Guvern prin care îi făcea cadou o vilă „Împăratului”. Marcel Ciolacu știa exact cine, când și ce a semnat și din martie până astăzi s-a prefăcut că habar nu are. Doi mincinoși care i-au făcut poftele lui Iohannis, doi bărbați lipsiți de onoare!” - afirmă Lasconi într-un mesaj publicat pe Facebook.

”Dacă nu era campanie electorală, se mai hotăra Marcel Ciolacu să ne spună că Nicolae Ciucă i-a dat vila lui Iohannis?” - a mai scris președintele USR.

La începutul acestui an, o anchetă jurnalistică realizată de Recorder a arătat că RA-APPS urma să cheltuiască 7 milioane de euro pentru renovarea și amenajarea vilei, iar indiciile prezentate în anchetă indică faptul că aceasta ar urma să fie reședința actualului președinte Klaus Iohannis, după ce va pleca de la Cotroceni.

Nicolae Ciucă, în februarie 2024: ”Nu am niciun fel de date şi de aceea nu aş vrea să speculez”

În februarie 2024, președintele PNL Nicolae Ciucă a declarat că nu are ”niciun fel de date” despre vila pregătită pentru Klaus Iohannis și, din acest motiv, nu vrea să ”speculeze”.

”Nu am niciun fel de date şi de aceea nu aş vrea să speculez. Ceea ce vă pot spune cu adevărat este faptul că, într-adevăr, nu există niciun fel de solicitare şi cred că, într-un final, preşedintele poate să facă o solicitare sau poate să nu facă o solicitare pentru o casă. Depinde de fiecare. De exemplu, pentru premieri s-au pus la dispoziţie case de la RA-APPS. Am fost unul dintre cei care am preferat să stau la mine acasă. Nu cred că trebuie să anticipăm acum şi să speculăm că domnul preşedinte se va muta de la Sibiu la Bucureşti doar pentru că are dreptul la o casă”, a afirmat Nicolae Ciucă într-o emisiune televizată, în februarie 2024, potrivit News.ro.

Ionuț Moșteanu: ”A știut și Marcel Ciolacu”

La rândul său, liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, spune că inclusiv președintele PSD Marcel Ciolacu a știut despre aceste aranjamente.

”În 4 martie, la o zi după ce am cerut clarificări de la RA-APPS despre cine e destinatara vilei renovate pe milioane din bani publici, Nicolae Ciucă ne asigura senin: „nu am semnat nicio Hotărâre de Guvern legată de imobilul din Aviatorilor”. Ei bine, semnătura lui e acolo, negru pe alb.

Și acea locuință este, în mod foarte specific, pentru cineva „cu calitatea de fost șef al statului român.” Cine să fie oare? E persoana de la care Ciucă a luat ordine toată cariera politică. E capul rețelei de privilegii construită de 10 ani - Klaus Iohannis.

Și ce să vezi, a știut și Marcel Ciolacu. Totul s-a petrecut sub ochii lui, la adăpostul Secretarului General al Guvernului, unde RA-APPS, subordonat direct, refuza orice răspuns.

Directorul RA-APPS, Marius Grăjdan, a refuzat să dea explicații și s-a ascuns în birou, protejat de Ciolacu. Domnule Ciolacu, de ce l-ați ținut în brațe? Este timpul să-l demiteți pe directorul RA-APPS. Aveți responsabilitatea asta.” - spune Moșteanu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: