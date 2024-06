Traian Băsescu, la vot: Astăzi cetăţenii stabilesc cât de funcţională va fi democraţia în România

„Astăzi este ziua în care ei (cetăţenii) stabilesc cât de funcţională va fi democraţia în România. Dacă rezultatul va fi dincolo de votul pentru actuala putere şi o opoziţie puternică înseamnă că echilibrul democratic se va putea menţine în România şi lucrurile vor merge bine", a afirmat Băsescu.

Întrebat dacă a fost dificil să voteze cu cinci buletine, el a răspuns: „Am făcut lucruri mult mai grele. Spre exemplu: am trecut (...) prin incendiul propriei nave, am trecut prin furtună, am trecut prin zonă de război. Ce, mă încurc în cinci buletine?".

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: