Dominic Fritz a votat cu ”mare încredere în timișoreni”. ”Am oferit cafea membrilor secției, pentru că nu sunt un bou”

Întrebat de ce s-a dus cu cafele în secţiile de vot, Fritz a spus că urmează să le ducă şi mâncare membrilor secţiilor de votare din partea alianţei care îl susţine la aceste alegeri pentru că nu este ”un bou”.

”Am votat în acastă zi importantă pentru continuarea drumului european al Timişoarei, un drum al coretitudinii, un drum al respectului şi un drum care pune accent pe viitorul nostru, pe educaţie şi sănătate. Eu am votat cu o mare, mare încredere în timişoreni, în dorinţa lor de a păstra viu spiritul timişorean şi în capacitatea timişorenilor de a păstra democraţia.

Votul de azi în Timişoara, dar şi în toată ţară este poate cel mai important vot de la Revoluţie încoace, şi românii astăzi îşi exprimă sprijinul pentru democraţia în sine şi pentru drumul european al ţării. Mă bucur că se pare că prezenţa la vot e chiar mai mare decât acum 4 ani şi vreau de pe acum să mulţumesc tuturor celor care merg la vot şi celor care sunt în secţii de la ora 6, delegaţiile tuturor partidelor, şi care o să stea, probabil, până la primele ore ale dimineţii pentru a ne asigura că este un vot corect şi unul în care fiecare vot va fi numărat”, a declarat Fritz.

”Pentru că nu sunt un bou, am oferit cafea la reprezentantul meu și la ceilalți reprezentanți”

Întrebat de ce s-a dus în secţiile de votare pentru a împărţi cafea, Fritz a explicat că a dat cafea tuturor membrilor secţiilor de votare, nu doar celor din partea alianţei care îl susţine la aceste alegeri locale şi că urmează să le ducă acestora din urmă şi mâncare.

”Noi, la USR, avem un obicei foarte bun. Şi acuma, după ce termin această declaraţie, o să aduc mâncare la reprezentanţii noştri în secţii. Eu sunt candidat şi am voie să întru în secţie. O să aduc şi acum mâncare la reprezentanţii noştri în secţii, şi pentru că nu sunt un bou, am oferit cafea la reprezentantul meu şi la ceilalţi reprezentanţi, nu am dat la votanţi, cum poate unii ar vrea să se creadă.

Cred că sunt nişte valori ale civilizaţiei şi toţi aceşti reprezentanţi presupun că au votat deja şi cu siguranţă pentru o cafeluţă nimeni nu a căutat buletinul din urna şi şi-a schimbat votul”, a declarat Fritz.

