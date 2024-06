PSD anunță victoria la Iași. „E clar că distanţa este foarte mare”

Aceștia au menţionat că indiferent de rezultatele la alegerile locale şi judeţene, angajamentul PSD faţă de ieşeni rămâne acelaşi.

"E clar că românii au ales din nou calea europeană. Suntem în această familie europeană de foarte mult timp. Votul de peste 50 de procente, 54%, aşa cum am văzut eu, ne arată că apartenenţa noastră la marea familie europeană este calea corectă şi aici trebuie să rămânem. Şi la nivel judeţean e clar că putem avea foarte multe avantaje din această perspectivă. Am spus şi astăzi când am ieşit de la vot, am intrat în această competiţie atât eu cât şi colegii mei pentru funcţiile de primari, de consilieri locali sau judeţeni, pentru că sunt convins că şi în judeţul nostru alături de specialişti, de societatea civilă, de oamenii de afaceri, printr-o consultare continuă, să demonstrăm că şi în Iaşi şi judeţul nostru că se poate. Se poate să avem infrastructură rutieră de calitate, infrastructură medicală, infrastructură şcolară, să avem bugete consistente pentru zona culturală, pentru zona sportivă, pentru a avea ambasadori atât la nivel naţional sau la nivel internaţional", a declarat preşedintele PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, candidat la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, potrivit Agerpres.

Acesta a afirma, totodată, că aşteapă rezultatele numărătorii paralele şi se declară a fi optimist.

"Semnalele sunt foarte bune. Sunt convins că şi această prezenţă masivă la vot ne avantajează. Acesta e un semnal că şi locuitorii din judeţul nostru îşi doresc o schimbare, ca Iaşiul să fie pe primul loc din punct de vedere al proiectelor, nu al dosarelor penale", a declarat Bogdan Cojocaru.

Preşedintele Organizaţiei Municipale Iaşi, Bogdan Balanişcu, candidat la funcţia de primar al Iaşiului, a declarat că indiferent de rezultatele finale, angajamentul PSD rămâne acelaşi faţă de locuitorii oraşului.

"Important e să aşteptăm şi rezultatele finale. E clar că distanţa este foarte mare. Cred că politic discutând, e important de analizat rezultatele celorlalte partide politice. Cred că românii au transmis un mesaj foarte clar vis-a-vis de calea pe care ar trebui să o urmăm ca ţară, raportat la ceea ce înseamnă UE. Aşteptăm rezultatele finale, dar deja diferenţa este foarte mare de partidele extremiste şi de cei care au încercat să inducă în eroare, cu mesaje populiste, o mare parte dintre români. (...) Dar ce mă bucură e că Iaşiul a început să se dezmorţească şi să transmită un mesaj de schimbare a tuturor. (...) Indiferent cum se termină această noapte, angajamentul PSD rămâne acelaşi. Suntem partidul care a fost prezent între ieşeni, cel puţin de când am preluat conducerea organizaţiei municipale. Ne vom păstra acest angajament şi în continuare. Abia aştept spre dimineaţă să vedem rezultatele alegerilor. Am toată încrederea că sunt pozitive. Abia aştept să văd noile mandate, să putem duce oraşul, din acel oraş al machetelor despre care s-a tot vorbit în ultimii ani, în oraşul proiectelor adevărate. Să reuşim să recuperăm în perioada următoare ceea ce a fost lăsat în urmă de actualul edil, inclusiv să încercăm să spălăm ruşinea adusă de acesta prin numărul mare de dosare penale", a afirmat Bogdan Balanişcu.

