Piedone, contrazis de liderul SANITAS, după ce primarul-candidat a spus că are susţinerea sindicatului: ”Nu am promis nimic”

În replică, liderul de sindicat susţine că nu a promis şi nici nu poate promite unui candidat susţinerea unui sindicat care are peste 14.000 de oameni.

Potrivit News.ro, acesta a precizat că respinge din start, în discuţiile cu politicienii, ideea obţinerii oricărei funcţii, pentru că nu face politică.

De asemenea, Huşanu afirmă că s-a întâlnit şi cu candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, şi că îşi doreşte să aibă discuţii similare cu toţi candidaţii.

Iniţial, în mesajul de pe Facebook, candidatul Cristian Popescu Piedone a anunţat că SANITAS îl susţine în cursa pentru Primăria Capitalei, precizând că liderul acestui sindicat, Viorel Huşanu, îi este „consilier”. Ulterior, Popescu Piedone a revenit asupra calităţii pe care Huşanu ar avea-o în relaţia cu el, afirmând că acesta este consultant.

„În urma unei erori de redactare, menţionez ca domnul Viorel Huşanu NU ÎMI ESTE CONSILIER , CI CONSULTANT! Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti îmi susţine candidatura la funcţia de Primar General al Capitalei! Preşedintele SANITAS Bucureşti, domnul Viorel Huşanu, este, de astăzi, CONSULTANTUL meu pe domeniul Sănătăţii, NEINREGIMENTAT POLITIC!

Domnul Viorel Huşanu îmi va aduce la cunoştinţă toate problemele existente în sistemul sanitar! Împreună, muncim pentru sănătatea cetăţenilor din Bucureşti! Împreună, avem o singură misiune: cele 19 spitale de stat din Bucureşti să beneficieze de cea mai modernă logistică, actul medical să fie de calitate, iar pacienţii să beneficieze de cele mai bune îngrijiri! Împreună, suntem mai puternici! Uniunea Sindicală SANITAS Bucureşti are 14.500 de membri, medici, asistenţi medicali şi personal TESA. Vă mulţumesc pentru susţinere şi încredere!”, scrie politicianul semnând mesajul cu sintagma „primarul Piedone”.

Liderul SANITAS București: ”Nu am promis nimic”

Liderul SANITAS Bucureşti are o versiune diferită, el spunând că în calitatea sa din cadrul SANITAS discută cu toţi candidaţii.

„Ştirea a fost rectificată, nu am văzut-o, dar aşa mi s-a promis, că va fi rectificată. Eu am avut o întâlnire cu domnul Piedone astăzi şi zilele trecute cu domnul Cîrstoiu şi îmi doresc să am cu toţi candidaţii la Primărie - pentru că reprezint toate spitalele din Bucureşti şi este foarte important cine va fi primar atât la Capitală, cât şi la sectoare – şi în cadrul acestei întâlniri am discutat toate problemele pe care noi, cei de la SANITAS, le-am identificat în cele 19 spitale aflate în subordinea ASSMB.

Dumnealui şi-a exprimat dorinţa de a afla de la noi, pe lângă aceste probleme, care au fost în număr mic expuse, neavând timpul necesar, ca şi în viitor, dacă va ieşi primar, să i le comunicăm. Cu siguranţă, suntem o organizaţie îndreptăţită şi ştim să comunicăm toate problemele din sistemul sanitar şi am spus că dacă va ieşi o vom face, asta a fost singura discuţie de astăzi”, a declarat pentru News.ro Viorel Huşanu.

Acesta a precizat că nu a promis niciunui candidat susţinerea sindicatului SANITAS la alegerile din Capitală, el arătând că nu poate controla voturile a peste 14.000 de oameni.

„Şi aici probabil este o neconcordanţă în sensul că i-am spus că noi avem peste 14.000 de membri de sindicat şi că fiecare membru de sindicat va aprecia candidatul care va rezolva aceste probleme. Dacă o va face, probabil cetăţenii sau membrii noştri de sindicat vor duce votul în anumite direcţii, noi nu avem cum să controlăm voturile a 14.000 de oameni şi nici nu-mi doresc acest lucru. Noi am avut o discuţie, aşa ne dorim să avem o discuţie cu toţi candidaţii. Nu am promis nimic, nu cred că putem noi să controlăm nimic. Consilier, probabil a fost o mare greşeală, nu a mea. Consultant, în sensul că i-am spus dacă va ieşi primar noi ştim şi îi vom aduce la cunoştinţă toate aceste probleme. La atât s-a rezumat discuţia”, a adăugat Huşanu.

Întrebat dacă Popescu-Piedone i-a propus sau promis vreo funcţie în administraţia locală, liderul de sindicat a răspuns:

„Nu şi nici nu avea cum pentru că, din deschidere, i-am spus că nu sunt interesat şi noi nu ne dorim funcţii nu facem politică”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: