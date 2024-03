VIDEO. Robert Negoiță s-a enervat după ce a fost întrebat de ce l-a lăudat pe Piedone, în loc să-l susțină pe Cîrstoiu

Medicul Cătălin Cîrstoiu a fost prezentat oficial, miercuri, drept candidat comun al coaliţiei PSD - PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei.

Anunţul a fost făcut într-o conferinţă de presă la care Cîrstoiu a participat alături de preşedinţii PSD şi PNL, Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă - iar în sală s-au aflat și alți politicieni, printre care și Robert Negoiță.

Primarul sectorului 3 a afirmat recent într-o emisiune televizată că ”cel mai important este contactul direct cu cetățeanul, ori aici Piedone - e părerea mea - e că e cel mai bun, e cel mai bun la contactul cu cetățenii. Eu eu am participat, da, știe să interacționeze și știe! E ce trebuie” - a spus Negoiță la Antena 3. În schimb, edilul a spus despre Cătălin Cîrstoiu că ... nu-l cunoaște.

Întrebat, la evenimentul la care se afla și Cîrstoiu, despre aceste afirmații, Robert Negoiță s-a enervat, afirmând într-un final că este ”om” și ”se întâmplă să greșească”.

Inquam Photos/ Octav Ganea

Jurnalist: Domnilor președinți, aveți în sală, în fața dvs., un lider de partid care spunea că abilitățile administrative ale domnului Piedone îl recomandă mai degrabă pe dumnealui pentru funcția de primar al Capitalei, decât pe domnul candidat pe care l-ați propus.

Cătălin Cîrstoiu: ”Am și eu nume Cătălin Cîrstoiu, Cătălin Cîrstoiu”.

Jurnalist: Desigur. Ceea ce voiam să vă întreb era cum veți reuși să ..

Marcel Ciolacu: ”Cel mai bine ar fi să-l întrebați pe el ..”

Jurnalist: L-am întrebat, dar nu a vrut să răspundă

Robert Negoiță: ”Deci mie nu mi-a plăcut și eu simt că nu-s făcut, pentru politică și îmi pare rău, că eu spun prea direct ce gândesc. Eu n-am spus că votez cu altcineva, ca să fie clar. Și știm bine, vă faceți treaba și o faceți bine, că interpretați toate lucrurile, schimbați din context, dar eu, ce relevanță are ce votez eu? Eu când am să votez pe cineva, votez cu speranță, votez ceva care de principiu cunosc. Ieri l-am cunoscut pe Cătălin și cred, din ce am înțeles până acum ...

Dar haideți ca să ne înțelegem, avem două luni de zile! Pentru Dumnezeu, nu mai interpretați locurile și nu încercați să smulgeți de la mine chestiuni pe care nu le gândesc, nu le cred în felul ăla. Dar nu le mai întrepetați, că nu e corect. Mult succes, Cătălin.”

Cătălin Cîrstoiu: Robert, pot să pun și eu întrebare? Ai speranță?

Robert Negoiță: ”Da, da, moare ultima, moare ultima. Dar nu, nu, nu e OK ce faceți. Până la urmă eu sunt un cetățean în acest oraș. Dați-mi voie să gândesc, dați-mi voie să simt, dați-mi voie să am modul meu de a fi ... Cu... chiar ... conștient fiind de faptul că mi se întâmplă să greșesc, că sunt om”.



