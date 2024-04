Cum răspunde Nicușor Dan la acuzațiile lui Piedone, că face ”blat politic” cu PSD-PNL: ”E o prostie. Nu e niciun blat”

Într-un interviu acordat jurnalistului Cristian Leonte pentru ȘtirileProTV.ro, actualul edil al Capitalei afirmă că dacă acest scenariu se va pune în aplicare, atunci câștigător în lupta dintre el și Gabriela Firea va fi ... cel care va mobiliza mai mulți ”fani” la votul din 9 mai.

Marți, Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primăria Capitalei, a infirmat, din nou, zvonurile referitoare la o posibilă retragerea a sa din cursa electorală şi a declarat că alianţa PSD - PNL "complotează", ca să îl susţină pe actualul edil, Nicuşor Dan.

Cristian Leonte: Există un scenariu, există o idee lansată, că până la alegeri, până la momentul votului în urnă, Cristian Popescu Piedone s-ar putea retrage în urma unor negocieri. În ce situație v-ați găsi atunci?

Nicușor Dan: ”E o ipoteză pe care n-o resping. Adică e posibil să se întâmple. În momentul acela va fi tot un vot dreapta-stânga, cum a fost și acum 4 ani, cum a fost și acum 8 ani, și care vom fi tot Gabriela Fire și cu mine.”

Cristian Leonte: Și cine va câștiga?

Nicușor Dan: ”Cine va mobiliza mai mult.”

Cristian Leonte: Vorbiți de prezență la vot?

Nicușor Dan: ”Da. În 2016 a câștigat Gabriela Firea. Atunci au și fost doi candidați pe partea dreaptă. În 2020 am câștigat eu, în condițiile în care Gabriela Fira venea și după un mandat, în opinia mea, dezastruos de 4 ani și jumătate, și după alți 8 ani tot cineva de stânga, domnul Sorin Oprescu. Și pe pe partea dreaptă a fost această unire între sau, în fine, alianță între USR și PNL, care mi-au susținut candidatura și am câștigat eu”.

Cristian Leonte: Imediat după decizia alianței PSD-PNL de a renunța la candidatul comun, Cristian Popescu a declarat rapid: blat politic prin care PSD și PNL îl susțin pe Nicușor Dan. Ați avut legături, ați avut contacte cu PSD, PNL pentru susținerea candidaturii dumneavoastră?

Nicușor Dan: ”Bun. În primul rând că această afirmație e o prostie. Nu e niciun blat. Așa cum sunt multe care ... pe care le-a spus în spațiul public. Cred că sunt un om politic, evident că discut cu alți oameni politici, dar în aceste zile nu a mai existat o discuție cu PNL-ul pentru o susținere sau .. Eu am candidat în 2020, am câștigat sprijinit de PNL și USR. Am avut un mandat de 3 ani și jumătate în care a funcționat foarte bine coaliția cu PNL, USR și PMP. Probabil că dacă nu am fi avut această suprapunere de alegeri europarlamentare cu alegeri locale în care PSD și PNL au decis să meargă împreună la alegerile europarlamentare, probabil că ar fi avut șansa această alianță de dreapta în care să fie și PNL, alături de USR, PMP și Forța Dreptei”.

Nicușor Dan: ”Am contact cu liderii naționali din PNL, este firesc”

Întrebat dacă intenționează să mai discute cu liderii PNL pentru a obține o susținere a candidaturii sale la alagerile locale din 2024, așa cum s-a întâmplat în urmă cu 4 ani, când a câștigat Primăria Capitalei, Nicușor Dan a evitat să dea un răspuns clar, precizând doar că este ”firesc” să țină legătura cu liberalii, deoarece ... ”suntem politicieni”.

Cristian Leonte: Ați spus ceva destul de interesant: în aceste zile nu am discutat cu PNL. Intenționați să discutați mai departe pentru susținere?

Nicușor Dan: ”Am spus aceste zile pentru că în aceste zile s-a pus problema. Am un contact cu liderii naționali și locali ai PNL-ul și discutăm de diverse lucruri, pentru că așa e firesc. Suntem politicieni, avem de armonizat poziții pentru a ajunge la majorități.”

