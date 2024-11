Trump și Harris se luptă pentru voturile din statele-cheie. Ce arată sondajele pe ultima sută de metri a campaniei electorale

Donald Trump și Kamala Harris au participat la mitinguri în statele-cheie Nevada și Arizona. Trump a mers însă și în New Mexico. Pe de altă parte, Madonna a anunțat pe o rețea de socializare că revine din Franța în Statele Unite pentru a vota cu Harris.

Spre final de campanie, Donald Trump a făcut o oprire în New Mexico - stat pe care nu a reușit să il câștige la ultimele două runde de alegeri pentru Casa Albă.

Donald Trump, candidat republican:„Am venit aici dintr-un motiv simplu. Îmi place foarte mult de voi și dă bine la votanții hispanici. Latino-americanii îl iubesc pe Trump.”

„Dacă Dumnezeu ar număra voturile, aș câștiga New Mexico și chiar California.” - declara recent republicanul, lansând acuzații nedovedite privind fraudarea votului de către democrați.

Donald Trump, candidat republican: „Au zis să nu vin aici. Am întrebat: de ce? Fiindcă nu poți câștiga New Mexico. Le-am spus: votul e fraudat. Putem câștiga New Mexico. Nu mă faceți să irosesc jumătate de zi aici. Bine?”

La același miting, Trump a promis, fără a oferi detalii, că va ajuta familiile americane să economisească șapte mii de dolari pe an.

Donald Trump, candidat republican: „Vom reda copiilor voștri visul american.”

Potrivit sondajelor, economia este principalul subiect de interes pentru alegători. Așa că și candidata democrată s-a străduit să transmită un mesaj cât mai clar pe această temă.

Kamala Harris, candidata democraților: „E nevoie de un plan - iar eu am unul - ca să punem lucrurile în mișcare. Acesta include reducerea costului de trai, investiții în micile afaceri, extinderea accesului la îngrijiri medicale, investiții în industria americană.”

Pe de altă parte, în contextul dezbaterii privind dreptul la avort, Trump le-a dat apă la moară democraților miercuri, la un miting.

Donald Trump, candidat republican: „Voi proteja femeile. Le voi proteja fie că le place sau nu.”

Kamala Harris, candidata democraților: „E o declarație jignitoare la adresa femeilor, în sensul că nu le recunoaște capacitatea, autoritatea, dreptul și abilitatea de a lua decizii privind propria lor viață, privind propriul corp."

Între cei doi candidați s-au intensificat acuzațiile, dincolo de jignirile inerente pe care și le aruncă unul altuia. Trump o acuză pe Harris de lipsă de experiență și de ineficiență în gestionarea crizelor, în timp ce Harris a punctat că Trump își bazează campania pe dezinformare și pe teme care învrăjbesc și divizează societatea americană.

Mai bine de 61 de milioane de persoane și-au exprimat deja votul anticipat - cu mult peste nivelul de acum patru ani. Însă, în ciuda interesului arătat, șapte din zece americani spun, potrivit unui sondaj, că alegerile le provoacă „anxietate” și doar o treime se declară entuziasmați de scrutinul extrem de strâns care va avea loc marti.

