Liderii lumii, felicitări cu substrat pentru Trump. Viktor Orban, primul care a transmis un mesaj: „Aduce speranța păcii”

L-au lăudat pe viitorul președinte pentru „mâna forte” cu care este de așteptat să conducă America în afacerile globale și pentru capacitatea lui de a obține „pacea prin forță”.

Moscova a încercat să pară impasibilă la această veste. Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a declarat că nu știe dacă liderul Rusiei plănuiește să-i transmită lui Trump un mesaj de felicitare. La rândul său, Beijingul a transmis printr-un purtător de cuvânt că speră să păstreze cu Statele Unite o „relație mutual benefică, pașnică și bazată pe respect reciproc”

Cunoscut susținător, premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțat că va sărbători cu multe sticle de șampanie. A fost primul lider care s-a grăbit să anunțe victoria lui Donald Trump.

Viktor Orban, premierul Ungariei: „L-au amenințat (pe Donald Trump) cu închisoarea, i-au confiscat proprietățile și au vrut să-l omoare. Întreaga presă din Statele Unite a fost împotriva lui și, cu toate acestea, el a câștigat. Asta înseamnă mult pentru oamenii care cred în luptă și în perseverență. Pentru întreaga lume, Trump aduce speranța păcii.”

La o pace justă s-a referit și Volodimir Zelenski într-un mesaj de felicitare în care a lăudat stilul de conducere „cu mână forte” al lui Donald Trump.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Felicitări, @realDonaldTrump pentru această victorie impresionantă în alegerile prezidențiale. Îmi amintesc grozava întâlnire pe care am avut-o cu Donald Trump în septembrie, când am discutat în detaliu parteneriatul strategic dintre Ucraina și Statele Unite, Planul Victoriei și căile menite să oprească agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Apreciez angajamentul președintelui Trump pentru abordarea „pace prin acțiuni de forță” pe scena globală. Este principiul care aduce mai aproape o pace justă pentru Ucraina. Așteptăm cu nerăbdare să înceapă o eră în care Statele Unite sunt puternice sub conducerea de mână forte a președintelui Trump.”

Keir Starmer a readus în discuție relația specială dintre Statele Unite și Regat, când l-a felicitat pe acelasi Trump în timpul unui discurs în Parlament.

Sir Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Vreau să încep prin a-l felicita pe președintele-ales Donald Trump pentru victoria lui istorică. Fiind cei mai apropiați aliați, Marea Britanie și Statele Unite vor continua să colaboreze pentru protejarea valorilor comune, a libertății și a democrației.”

Iar Emmanuel Macron, care a avut cu Trump o relație la extreme - între ostilitate deschisă și armonie - a declarat că e pregătit pentru o colaborare în care fiecare partener își păstreze convingerile.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Felicitări președintelui Trump. Sunt pregătit să colaborăm cum am făcut și în urmă cu patru ani. Eu având convingerile mele și el pe ale lui. Cu respect și ambiție. În slujba păcii și prosperității.”

La rândul său, secretarul general al NATO a scris că se bazează pe angajamentul lui Donald Trump pentru o alianță puternică...

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „L-am felicitat în urmă cu puțin timp pe Donald Trump pentru câștigarea președinției Statelor Unite. Conducerea lui va fi, din nou, cheia menținerii unei Alianțe puternice. Abia aștept să colaborăm din nou și să promovăm pacea prin forță.”

Și președintele Klaus Iohannis a transmis felicitări, la scurt timp după ce Donald Trump a revendicat victoria.

În Israel, vestea victoriei lui Trump a fost primită cu entuziasm de cei convinși că republicanul va pune capăt retoricii și atacurilor antisemite. Și va reda și Israelului...măreția.

Localnic din Tel Aviv: „Victoria lui Trump este un triumf pentru poporul american, dar și pentru poporul evreu. Victoria lui va șterge fiecare cuvânt îndreptat împotriva evreilor oriunde în lume. Îl iubim, s-a descurcat excelent, îl pupăm.”

La rândul lui, Benjamin Netanyahu a vorbit despre, „reafirmarea marii alianțe dintre Israel și America”.

Benjamin Netanyahu, premierul Israelului: „Dragă Donald și Melania Trump, felicitări pentru cea mai grozavă revenire politică din istorie! Revenirea dumneavoastră istorică la Casa Albă oferă un nou început pentru America și o reafirmare puternică a marii alianțe dintre Israel și America. Ați obținut o victorie uriașă! Cu prietenie adevărată, ai voștri, Benjamin și Sara Netanyahu.”

Mesajul de la Moscova a purtat semnatura lui Dmitry Medvedev, președintele adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei.

Dmitry Medvedev, președintele adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei: „Kamala e terminată... Dar lăsați-o să râdă în continuare. Obiectivele Operațiunii Speciale Militare rămân neschimbate și vor fi atinse.”



Pe de altă parte, victoria lui Donald Trump le dă fiori migranților, care așteaptă la granița dintre Mexic și Statele Unite. Alți o mie sunt pe drum.

Migrant: „Ne este teamă de rezultat fiindcă am venit aici ca să fugim de amenințări cu moartea. Nu căutăm „Visul American”, am venit aici ca să ne salvăm viața.”

Piețele globale au dat semne pozitive înaintea publicării rezultatelor, semn că anticipau o victorie a lui Donald Trump.

