Harris și Trump se luptă pentru voturile din „statele-cheie”. Peste 41 de milioane de americani au votat deja

Peste 41 de milioane de americani au votat anticipat în acest scrutin care se anunţă cel mai strâns din istoria Statelor Unite şi care face diplomaţiile din lume să-şi ţină răsuflarea, în timp ce războaiele fac ravagii în Ucraina şi Orientul Mijlociu.

Preşedintele Joe Biden urmează să voteze luni, potrivit Casei Albe.

Atât la nivel naţional, cât şi în cele mai disputate şapte state, care vor decide rezultatul acestui scrutin cu sufragiu universal indirect, sondajele îl prezintă în continuare cot la cot pe candidata democrată Kamala Harris, în vârstă de 60 de ani, care ar putea deveni prima femeie de culoare din Statele Unite, şi pe Donald Trump, în vârstă de 78 de ani, care candidează a treia oară la Casa Albă, de unde a plecat în 2021.

Fiecare dintre ei se întoarce pe teren luni, în aceste state-cheie.

Kamala Harris se duce în Michigan, unde urmează să înfrunte furia unei părţi a unei importante comunităţi arabo-americane faţă de susţinearea Israelului de către Statele Unite în războiale acestuia din Fâşia Gaza şi Liban.

Donald Trump se duce în Georgia, unde urmează să se adreseze unei adunări de pastori şi de lideri religioşi, înainte să ţină un miting la Atlanta.

Republicanul a contat pe susţinerea creştinilor evanghelişti în impulsionarea campaniei sale, după ce a numit trei judecători conservatori la Curtea Supremă în mandatul său la Casa Albă, contribuind astfel la anularea garanţiei dreptului la avort la nivel federal.

Kamala Harris, care a făcut din apărarea dreptului femeilor de a dispune de corpul lor una dintre priorităţile campaniei, probabil că urmează să includă această temă în ”rechizitoriul final” pe care intenţionează să-l prezinte marţi împotriva lui Donald Trump, într-o alocuţiune la doi paşi de Casa Albă, unde Donald Trump şi-a încins susţinătorii, la 6 ianuarie 2021, înainte ca aceştia să ia cu asalt Capitoliul.

Duminică, Donald Trump a umplut cu şepci roşii legendarul Madison Square Garden din New York, unde s-a prezentat ca salvatorul Statelor Unite ”distruse” de Kamala Harris, însă mitingul său a fost marcat de insulte la adresa portoricanilor, care au provocat un scandal.

Între cei care au ”încălzit” sala, Elon Musk, Robert Francis Kennedy Jr, luptătorul profesionist Hulk Hogan sau fostul animator ultraconservator de la Fox News Tucker Carlson, un umorist, Tony Hinchcliffe, s-a ”distins” comparând Insula Porto Rico, un teritoriu care aparţine Statelor Unite, cu o ”insulă plutitoare de gunoaie în mijlocul oceanului”.

How will Trump ever recover from this?! pic.twitter.com/a66EfvChSW

Această secvenţă a fost denunţată rapid pe reţele de socializare de echipa de campanie a Kamalei Harris, care tocmai fusese duminică într-un restaurant portorican în Philadelphia, unde este implantată această comunitate.

While they insult Latinos and Puerto Rico at the Trump Rally in NY, here is Kamala Harris talking with a young Puerto Rican Asst. District Attorney in Philadelphia about service and community.

There is a clear choice in this election. pic.twitter.com/G2CCgNSMog