Gafa comisă de Jill Biden când a mers să voteze. A stârnit un val de reacții. FOTO

În toate cele 50 de state ale SUA se desfășoară scrutinul din 5 noiembrie, considerat a fi o luptă strânsă între fostul președinte american Donald Trump, din partea republicanilor, și Kamala Harris, din partea democraților, scrie Times News.

Președintele Joe Biden nu va participa la petrecerea din noaptea alegerilor a candidatei democrate Kamala Harris, care este programată să aibă loc la Universitatea Howard din Washington DC, la doar trei kilometri distanță de Casa Albă.

Ținuta lui Jill Biden a stârnit controverse pe rețelele de socializare, utilizatorii speculând că aceasta a votat pentru fostul președinte Donald Trump.

Un utilizator de pe X a reacționat la ținuta ei spunând: „Jill a purtat numai roșu la vot. În niciun caz nu a votat pentru Trump”.

Un alt utilizator de pe X a comentat: „Jill Biden a purtat roșu pentru a vota. În niciun caz nu a fost o coincidență”.

Jill wore all red to vote. As the wife of a democrat politician there’s no way she doesn’t know how this looks. Biden and Jill are pissed. pic.twitter.com/aHb5k4VZUe