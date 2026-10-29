Dr. Teodor Holhoș este și în top 10 după numărul operațiilor de corectare a hipermetropiei prin procedura SMILE Pro.

Medicul transilvănean Teodor Holhoș este primul chirurg oftalmolog român care obține simultan două certificări oficiale din partea grupului german ZEISS, unul din principalii producători mondiali de echipamente de optică medicală, de la platforme de chirurgie robotică laser la lentile și cristaline artificiale.

Top 5 la implanturi de cristaline trifocale ZEISS

Prima din cele două certificări i-a fost acordată în semn de recunoaștere pentru volumul intervențiilor de implant de cristaline trifocale ZEISS realizate de asemenea în intervalul 2025-2026. După acest indicator, medicul român se clasează în topul primilor cinci chirurgi oftalmologi din Europa.

Implantarea unui cristalin artificial este singura soluție pentru tratarea cataractei. Afecțiunea apare odată cu înaintarea în vârstă și afectează treptat transparența cristalinului natural. O cataractă netratată poate duce la afectarea sau chiar pierderea definitivă a vederii.

Însă înlocuirea cristalinului poate fi utilă și pentru corectarea dioptriilor la persoanele cu vârsta de peste 40-45 de ani, în funcție de indicația medicului.

ZEISS se numără printre primii trei producători de cristaline trifocale la nivel mondial. Aceste cristaline pot focaliza corect la orice distanță, iar pacienții pot renunța complet la ochelari.

Potrivit dr. Teodor Holhoș, aproximativ 95% dintre pacienții care primesc un implant trifocal nu mai au nevoie de ochelari.

Top 10 la operații SMILE Pro

Cea de-a doua certificare privește numărul de operații de corecție a hipermetropiei prin procedura SMILE Pro realizate în anul 2025-2026. După numărul acestor intervenții, dr. Teodor Holhoș se află în primii zece chirurgi oftalmologi din Europa.

SMILE Pro este o operație minim invazivă ce folosește un fascicul laser pentru a corecta miopia, astigmatismul, astigmatismul miopic sau hipermetropia, fiind disponibilă exclusiv pe platformele chirurgicale de ultimă generație ZEISS VISUMAX 800.

În prezent, este considerată cea mai avansată intervenție de corecție a dioptriilor la nivel mondial, cu rezultate similare sau superioare celor obținute prin operații precum FemtoLASIK sau PRK. Varianta pentru hipermetropie se realizează în România doar în clinicile Dr. Holhoș din Cluj-Napoca, Sibiu și Târgu Mureș.

În 2025, la nivel mondial au fost realizate peste 12 milioane de operații SMILE și SMILE Pro, varianta pentru hipermetropie fiind disponibilă în 56 de țări.

Cu circa 6.000 de operații realizate în fiecare an, dr. Teodor Holhoș a ajuns la peste 30.000 de intervenții în total, majoritatea acestora fiind intervenții de chirurgie refractivă (de corecție a dioptriilor). Medicul a fondat rețeaua de clinici de oftalmologie Dr. Holhoș în 2011, la Alba Iulia. În cei 15 ani de activitate, peste 120.000 de pacienți au trecut pragul uneia din clinicile sale.

Cele două distincții se adaugă altor certificări și recunoașteri obținute în ultimii ani de Clinicile Dr. Holhoș. În 2025, medicul a devenit primul chirurg oftalmolog român acreditat „Master Surgeon in Minimally Invasive Surgery” de Surgical Review Corporation, organizație internațională de certificare medicală.