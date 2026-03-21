(P) Fă un gest bun înainte de Paște: donează alimente în magazinele Kaufland pentru persoanele vulnerabile

În perioada 20–22 martie, în 198 de magazine Kaufland din toată țara are loc Colecta Națională de Alimente, inițiativă organizată împreună cu Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR.

Ajunsă la cea de-a 14-a ediție, campania se desfășoară sub sloganul „Împreună hrănim speranța” și îi invită pe clienți să doneze produse alimentare neperisabile pentru cei vulnerabili. În apropierea Paștelui, gesturile de solidaritate capătă o semnificație și mai puternică. Sunt lucruri pe care mulți dintre noi le-am învățat încă din copilărie, de la părinți sau bunici: să dăruim, să fim atenți la cei din jur și să arătăm bunătate, empatie și grijă față de ceilalți. În același spirit, Kaufland vorbește în această perioadă despre aceste valori prin campania Paștele. Tradiție și omenie”, care amintește că tradițiile nu înseamnă doar mese festive, ci și gesturi simple de omenie care ne apropie unii de alții.

Produsele ce pot fi donate

În cadrul Colectei Naționale de Alimente pot fi donate produse alimentare de bază neperisabile, precum ulei, făină, mălai, orez, paste făinoase, conserve de carne sau pește, lapte UHT, dulciuri sau alimente pentru copii. Aceste produse sunt colectate în magazine și distribuite ulterior, prin intermediul organizațiilor partenere, către persoanele și familiile care au cea mai mare nevoie de sprijin.

Cum se vor face donațiile

Procesul este simplu și durează doar câteva minute. Clienții achită mai întâi cumpărăturile în mod normal, la casele de marcat. După finalizarea plății, produsele cumpărate special pentru donație pot fi lăsate în cutiile amenajate imediat după zona caselor de marcat sau pot fi oferite voluntarilor prezenți în magazine, ușor de recunoscut după vestele portocalii.

Rezultatele ediției organizate anul trecut, înainte de Crăciun, arată o mobilizare tot mai puternică a comunității. Atunci au fost colectate 212 tone de alimente, iar cele mai donate produse au fost uleiul, făina, pastele, orezul, conservele, zahărul, dulciurile, cerealele și alimentele pentru copii.

În distribuirea alimentelor s-au implicat 143 de organizații partenere Băncilor pentru Alimente – ONG-uri care oferă sprijin social, educațional și emoțional persoanelor vulnerabile și se asigură că donațiile ajung rapid acolo unde este cea mai mare nevoie.

Prin această mobilizare au fost sprijinite peste 29.000 de persoane: vârstnici singuri, copii și tineri din centre, părinți cu venituri minime, persoane fără adăpost și familii aflate în situații dificile.

De asemenea, peste 3.100 de voluntari - tineri, elevi, studenți, părinți, pensionari și angajați din companii - au contribuit cu timp și energie, fiind motorul Colectei Naționale de Alimente.

România rămâne o țară a contrastelor profunde: în timp ce statisticile raportează o risipă alimentară uriașă la nivel național, aproximativ 5 milioane de români trăiesc la limita sărăciei. Pentru sute de mii de familii fără venituri, vârstnici singuri, copii din centre de plasament sau mame aflate în situații de risc, o masă zilnică completă nu este o certitudine, ci o speranță. Colecta de primăvară își propune să aducă stabilitate și liniște pe mesele acestor oameni înainte de Sărbătorile Pascale.

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

