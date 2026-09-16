'Doamna Noja Paladia, recunoscută oficial drept cea mai în vârstă persoană din România și prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre, a trecut în neființă la vârsta de 111 ani. (...). Traversând două războaie mondiale, doamna Paladia a lăsat în urmă o moștenire impresionantă, ce se întinde pe patru generații, bucurându-se până în ultimele clipe de îngrijirea devotată din partea întregii familii. Ne exprimăm condoleanțele sincere pentru doamna Paladia Noja și suntem alături de familia îndoliată în aceste momente grele', se arată într-un anunț postat pe pagina de Facebook a Primăriei Cugir, relatează Agerpres.

Reprezentanții administrației locale au adăugat că 'plecarea doamnei Noja Paladia încheie un capitol rar din istoria Cugirului, dar și a României'.

Născută în 20 iulie 1915, Noja Paladia era cea mai vârstnică persoană din România și ocupa, la aniversarea zilei de naștere, locul 124 în lume în topul celor mai longevive persoane în viață, potrivit organizației internaționale Gerontology Research Group (GRG).

Noja Paladia era, potrivit GRG, și cea mai în vârstă persoană din regiunea Balcanilor.

Aceasta era, totodată, cea mai în vârstă femeie care a trăit vreodată în România, fiind prima femeie supercentenară din istoria documentată a țării noastre.

Potrivit GRC, Noja Paladia a murit în 14 septembrie, la vârsta de 111 ani și 56 de zile.

În urma decesului acesteia, cea mai în vârstă persoană din România este, în prezent, Iosif Rus, un bărbat din județul Cluj, născut în 28 octombrie 1915, iar cea mai în vârstă femeie, Viorica Vețian, născută în 3 octombrie 1916, în județul Mureș, arată GRC.